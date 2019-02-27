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Atık malzemelerden yapılan ürünler öğrencileri mutlu ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 15:01 | Son Güncelleme

Adıyaman'da geri dönüşüm kursuna katılan kadınların atık malzemelerden yaptığı çanta, kalemlik gibi kırtasiye malzemeleri, kırsaldaki köy okullarında dağıtılıyor

Adıyaman'da geri dönüşüm kursuna katılan kadınların, atık malzemelerden yaptığı çanta, kalemlik gibi kırtasiye malzemeleri, kırsaldaki köy okullarına hediye ediliyor.

Adıyaman Üniversitesinden emekli olan Ayşe Uluyol'un girişimleriyle üniversite enstitü binasında açılan geri dönüşüm kursuna katılan 20 kadının, atık malzemelerden yaptığı kırtasiye malzemeleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor.

Ayşe Uluyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geri dönüşüm kursunun yaklaşık dört yıldır devam ettiğini söyledi.

Kursta atık malzemelerden çok sayıda ürün yaptıklarını anlatan Uluyol, "Geri dönüşüme kazandırdığımız ürünlerle ilkokul öğrencilerini sevindiriyoruz. Adıyaman esnafından atık döşeme ve perde kumaşlarını toplayıp hediyelik eşyalar üretiyoruz. Bunlardan da öğrencilere kalemlik yapıyoruz. Atık kot kumaşlarından da defter kaplıyoruz." dedi.

Uluyol, geri dönüşümden ürettikleri ürünlerle açtıkları kermesten elde ettikleri geliri de ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs olarak verdiklerini belirterek, öğrencilerin mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.

Kursa katılan Nejla Uluyol ise atık malzemeleri değerlendirerek öğrencileri sevindirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Taşımalı eğitim veren Yukarıkuşakkaya Ortaokulu 4. sınıf öğrencisi Ekin Koçak da kadınların desteğinden dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ADYÜ Ayşe Uluyol geri dönüşüm

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