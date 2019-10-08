Atık malzemelere hayat veriyor

Kütahya’da atık malzemelerle alışveriş çantasından duvar süsüne kadar birçok hediyelik eşya yapan Selime Pehlivan, ekonomiye de katkı sağlıyor.

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi’nde çalışmalarını sürdüren Selime Pehlivan, küçüklüğünde annesinin verdiği yamaları dikerken merak sardığı geri dönüşümle, şimdi yakın çevresinin de verdiği destekle rengarenk ürünler tasarlıyor. Pehlivan, malzemelere yeniden hayat vererek ekonomiye katkıda bulunuyor.

Atık malzemelerle alışveriş çantasından duvar süsüne kadar birçok hediyelik eşya yaptığını belirten Selime Pehlivan, “Ben elime geçen atık malzemeleri toplayarak sanata dönüştürüyorum. Duvar süsü yapıyorum, alışveriş çantası yapıyorum bütün atıkları değerlendirerek üretime ve ekonomiye katkıda bulunuyorum” dedi. Pehlivan, “Küçüklükte rahmetli annem kırk yama yapardı bende onun yanında merak sardım ve başladım. Daha sonra bundan 10 sene öncede boncukları ve çeşitli ürünleri de kullanarak bunu sanat haline getirmeye başladım, ortaya çıkan ürünlerden sonra yakın çevrem bir şeyler vermeye başladı. Ben de elime geçen ürünleri değerlendirerek üretime ve ekonomiye katkıda buluyorum. Sanat ile birlikte atık malzemelere yeniden hayat vermiş oluyorum. Bazen benim evde oluyor, bazen komşumun oğlunun kotu, kızının takmadığı kolyesi, çeyizinde yıpranmış kanaviçesi gibi ürünleri bana getiriyorlar ben de onları geri dönüşüm ile bir araya getiriyorum. Benim ev hanıma şu çağrıda bulunmak istiyorum. Evlerindeki atık malzemelerini atmasınlar değerlendirsinler. Ülke ekonomisine katkısı olan bu ürünleri geri dönüştürelim, çöpe atmayalım hiç bir şeyimizi” şeklinde konuştu.