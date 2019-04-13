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Atık malzemelerle hayallerini gerçekleştiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:19 | Son Güncelleme

Elazığ'da Genç Kızılay tarafından başlatılan "Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması" projesi kapsamında 1800 ilk ve ortaokul öğrencisi, hayallerindeki oyuncakları atık malzemelerle yapıyor - Proje koordinatörü Fatih Bakır: - "Çocuklar hayal ettikleri oyuncaklarla oynayacak. Yerli ve milli düşüncenin ilk temellerini atacaklar" - Helikopter yapan Tolga Dilek: - "Artık oyuncağımı kendim yapıyorum. Tablet ve telefon ile oynamıyorum. Oyuncak yapmayı çok seviyorum"

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Genç Kızılay tarafından başlatılan "Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması" projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri hayallerindeki oyuncakları atık malzemelerle gerçeğe dönüştürüyor.

Elazığ'da Genç Kızılay tarafından başlatılan projeye kentteki 1800 ilk ve ortaokul öğrencisi başvurdu.

Çocukların oyuncaklarla oynamaları, internetin zararlı etkilerinden uzak tutulması, birbirleriyle iletişimlerini artırmayı ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 7-15 yaş aralığındaki 1800 çocuk, hayalindeki oyuncağı kendi imkanlarıyla atık malzemelerden yapıyor.

Elazığ Genç Kızılay Proje Koordinatörü Fatih Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle çocuklardan hayallerindeki oyuncakları atık malzemeleri kullanarak üretmelerini istediklerini söyledi.

Elazığ'da tüm ilk ve ortaokulları gezdiklerini ve 1800 başvuru aldıklarını aktaran Bakır, çocukların projeye sahip çıktığını belirtti.

"Çocuklar hayal ettikleri oyuncaklarla oynayacak. Yerli ve milli düşüncenin ilk temellerini atacaklar. Atık malzemelerden helikopter ya da tren yapan yarın bunun düşüncesi ile gerçek bir helikopter, tren üretmek için çabalayacaktır. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek." diyen Bakır, çocukların yapacağı oyuncaklarla yarışmaya katılacağını söyledi.

Bakır, 5 kategoride düzenlenecek yarışmanın gelecek hafta sonuçlanacağını, ardından katılımcılara yönelik çocuk festivali düzenleneceğini sözlerine ekledi.

- "Artık oyuncağımı kendim yapıyorum"

Atık malzemelerden helikopter yapan çocuklardan Tolga Dilek (9) de "Artık oyuncağımı kendim yapıyorum. Tablet ve telefon ile oynamıyorum. Oyuncak yapmayı çok seviyorum." dedi. Dilek, derslerinden arta kalan zamanlarda evdeki atık malzemelerden oyuncak yaptığını dile getirdi.

Çocuklardan Nazlı Keskin de hayalindeki ev ve oyun bahçesini yaptığını aktararak, "Ben hiç bisiklete binmedim. Bisikletim olması için bu yarışmaya katıldım. Hayalimdeki ev ile bisiklet kazanmak istiyorum." diye konuştu.

Atık malzemelerden kapalı otopark yapan Salih Altay da atık malzemeleri değerlendirince ailesinin de çok mutlu olduğunu, bu sayede özgüveninin geliştiğini belirtti.

Velilerden Ufuk Dilek, oğlunun okuldan gelince böyle bir etkinliğe katılacağını söylediğinde memnuniyet duyduğunu ve kendisine destek olduğunu anlattı.

Oğlunun evde kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştığını ifade eden Dilek, şöyle konuştu:

"Evde kullanılmayan ne görse oyuncağa çevirmeye çalışıyor. Daha önce oğlum sürekli telefon ile oynuyordu. Şimdi bu projeyle bu alışkanlığını bıraktı. Oyuncağını kendisi yapıyor. Oğlum gördüğü her atık malzemeyi değerlendirmek istiyor. Bu yüzden çok mutluyuz."

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