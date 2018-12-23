HABER

Atık materyallerden yaptıkları müzik aletleriyle konser verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 22:00 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Kültürler Buluşması' adı altında düzenlenen 'Marmaris Yeni Yıl Festivali' kapsamında belediye temizlik ekipleri, çevre bilincini aşılamak ve farkındalık yaratmak amacıyla atık materyallerden yaptıkları müzik aletleriyle konser verdi.

Atık materyallerden yaptıkları müzik aletleriyle konser verdiler

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Kültürler Buluşması' adı altında düzenlenen 'Marmaris Yeni Yıl Festivali' kapsamında belediye temizlik ekipleri, çevre bilincini aşılamak ve farkındalık yaratmak amacıyla atık materyallerden yaptıkları müzik aletleriyle konser verdi.
Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip 'Ayaz Ata' ile Hıristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi 'Noel Baba' figürünü bir araya getiren 'Kültürler Buluşması' kapsamında düzenlenen Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde, belediye temizlik işleri ekipleri atık materyallerden yaptıkları müzik aletleriyle konser verdi.
Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden 16 personel, plastik çöp konteynırı, atık cam-pet şişe, karton ve tahta parçalarından müzik aletleri yaptı. Yerel sanatçılardan tarafından 10 gün süreyle eğitim alan personel, bugün saat.18.00'de 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sahne aldı.
Ellerinde süpürgelerle yerleri süpürerek sahneye çıkan temizlik işleri personeli, rahmetli sanatçı Kazım Koyuncu'nun 'Hayde Gidelum' şarkısını müzik aleti yaptıkları atık materyallerle çalarak söyledi. Meydanı dolduran binlerce kişi alkışlarla destek vererek müziğe eşlik etti. 'Zeytinyağlı yiyemem aman, basa da fistan giyemem aman' türküsünü söyleyen personel oyun oynayarak kalabalığı coşturdu. '"Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman" Türküsünü çevirerek', Çevremizi temiz tutalım aman, yerlere çöp atmayalım' sözleri ile değiştirip söylediler.
Atık materyallerle çeşitli hareketli müzikler çalan temizlik ekipleri, son olarak vatandaşlardan gelen istek üzerine 'Hayde Gidelum' şarkısını kalabalıkla birlikte söyleyerek etkinliği sonlandırdı.
Konser sonrası sahnede açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, "Bir ay süreyle kültürlerin buluşması adı altında yeni yıl festivali yapıyoruz. Amacımız hem şehrimizi canlandırmak hem de sizlerin güzel vakit geçirmesini sağlamaktır. En büyük hedefimiz ise Marmarisimizi sanat ve kültürlerin buluşması şehri haline getirmektir. Çevre bilincini aşılamak ve gelecek nesillerimize yaşanılabilinir bir ortam bırakmak için atıklardan müzik aleti yaparak farkındalık yaratmak için konser veren personelime teşekkür ederim" dedi.
Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Bizim tek amacımız gelecek nesillere yaşanabilinir bir doğa ve çevre bırakmaktır. 16 personelim on gün gibi kısa bir sürede atıklardan müzik aleti yapıp eğitim aldı. Müzik aletleri konusunda hiçbir becerisi olmayan mesai arkadaşlarım azimle bir ilki başardı. Buradaki başarı doğa içinde olmalıdır. El birliği ile doğamıza ve Marmaris'imize sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Atık materyallerden yaptıkları müzik aletleriyle konser verdilerAtık materyallerden yaptıkları müzik aletleriyle konser verdilerAtık materyallerden yaptıkları müzik aletleriyle konser verdilerAtık materyallerden yaptıkları müzik aletleriyle konser verdiler

PARTNERBir zamanlar İstanbul! Neresi olduğunu biliyor musunuz?Bir zamanlar İstanbul! Neresi olduğunu biliyor musunuz?
Bakan Soylu, Kocaeli'deBakan Soylu, Kocaeli'de
Uludağ'da dönüş yoğunluğu, kilometrelerce kuyruk oluştuUludağ'da dönüş yoğunluğu, kilometrelerce kuyruk oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Nusret Gökçe'den aile fotoğrafını paylaştı

Nusret Gökçe'den aile fotoğrafını paylaştı

Nihat Doğan'dan MasterChef Murat için olay sözler

Nihat Doğan'dan MasterChef Murat için olay sözler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Salı günü kar topu oynayabiliriz

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Salı günü kar topu oynayabiliriz

Altınyol'dan İstanbul'daki köprülere göre daha fazla araç geçiyor

Altınyol'dan İstanbul'daki köprülere göre daha fazla araç geçiyor

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Bursa'da facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Bakan Selçuk'tan atama müjdesi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.