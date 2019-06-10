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Atık pil geri dönüşüm fabrikasının depolama alanı yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 10:44 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, atık pil geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, atık pil geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Depo alanında başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Saat 04.30 sıralarında, Kartepe Çepni Mahallesi Suadiye Bağdat Caddesi üzerindeki atık pil geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Geri dönüştürülmek üzere fabrikaya getirilen pillerin depolandığı alanda başlayan yangın, kısa sürede depolama alanının tamamını sardı. Depolama alanındaki pillerin yüksek ısı nedeniyle patlamaya başladığı görülürken, fabrikada gece vardiyasındaki işçiler hemen dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrika binasında hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken, soruşturma başlatıldı.

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