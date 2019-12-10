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Atık pille tarih yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 12:25 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova Belediyesi'nce başlatılan atık pil toplama kampanyası kapsamında atık pil getiren, kazı çalışmalarının sürdüğü Yeşilova Höyüğü'nü ücretsiz geziyor.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova Belediyesi'nce başlatılan atık pil toplama kampanyası kapsamında atık pil getiren, kazı çalışmalarının sürdüğü Yeşilova Höyüğü'nü ücretsiz geziyor. Kampanyada, bir yıl içinde yaklaşık 1 ton pil toplandığı belirtildi.
Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ne girişleri atık pil getirme şartına bağlayan Bornova Belediyesi, bir yılda 25 bin ziyaretçiden yaklaşık 1 ton pil topladı. Binlerce yıllık tarih yolculuğuna, getirdikleri atık pillerle çıkan ziyaretçiler, uzmanların rehberliğinde merkezi gezip aktivitelere katılıyor, sergilenen eserler hakkında bilgi alıyor. Ziyaretçiler, özel olarak hazırlanan Neolitik köyde 8 bin 500 yıl önce yaşamış insanların günlük hayatlarında neler yaptıklarını yaşayarak deneyimliyor.

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