HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Atık sularda bulundu! Megakentte "çocuk felci" nedeniyle acil durum ilan edildi

Atık sularda bulundu! Megakentte "çocuk felci" nedeniyle acil durum ilan edildi

10.09.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin New York eyaletinde atık sularda çocuk felci virüsüne rastlanmasının ardından eyalet genelinde acil durum ilan edildi. Halk arasında yayılma ihtimali yüksek olması nedeniyle, yetkililer aşılama oranını artırmak için acil durum ilan edildiğini duyurdu. Okula giden aşılanmamış kişiler yüksek fel. Hastalığı riski altında.

Atık sularda bulundu! Megakentte "çocuk felci" nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD’nin New York eyaletinde yer alan Rockland, Orange, Sullivan ve Nassau bölgelerindeki atık sularda çocuk felci virüsü tespit edildi.

New York Valisi Kathy Hochul, virüsün halk arasında yayılma ihtimalinin yüksek olması üzerine çocuk felci aşılama oranını arttırmak amacıyla acil durum ilan edildiğini duyurdu.

iStock-950679732

Eyalet sağlık yetkilileri çalışan, okula giden veya Orange, Rockland, Nassau, New York City ile Sullivan’ı ziyaret eden aşılanmamış kişilerin yüksek felç hastalığı riski altında olduğunu vurguladı.

RİSK ALMAYIN, AŞI OLUN

New York Sağlık Müdürü Dr. Mary Bassett, aşılanmamış kişilerin derhal aşı olması çağrısında bulundu. Bassett, "New Yorklulara risk almama çağrısında bulunuyorum. Çocuk felci aşısı güvenli ve etkilidir" dedi. Sağlık Bakanlığına göre aşılama oranı Rockland’da yüzde 60, Orange’da yüzde 58, Sullivan’da yüzde 62 ve Nassau’da yüzde 79 olurken, eyalet çapında ise bu oranın yaklaşık yüzde 79 olduğu belirtildi. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Epilasyon kansere neden olur mu?Epilasyon kansere neden olur mu?
"HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Tekin'den yeni açıklama"HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Tekin'den yeni açıklama
Erdoğan'dan 'Yunanistan'a bir askeri operasyon mu hazırlanıyor?' sorusuna yanıt! Erdoğan'dan 'Yunanistan'a bir askeri operasyon mu hazırlanıyor?' sorusuna yanıt!
Anahtar Kelimeler:
çocuk felci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

Çok sayıda isim görevden alındı, yeni atamalar yapıldı

Çok sayıda isim görevden alındı, yeni atamalar yapıldı

G.Saray aldı, ülke karıştı! Kulüpten öyle bir açıklama geldi ki...

G.Saray aldı, ülke karıştı! Kulüpten öyle bir açıklama geldi ki...

Metrobüs kazası sonrası olay olan videoyla ilgili açıklama geldi

Metrobüs kazası sonrası olay olan videoyla ilgili açıklama geldi

Milli denizaltı STM500 ilk kez Avrupa'da tanıtıldı!

Milli denizaltı STM500 ilk kez Avrupa'da tanıtıldı!

Böylesi görülmedi: Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı! Değeri dudak uçuklattı

Böylesi görülmedi: Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı! Değeri dudak uçuklattı

İlginizi Çekebilir

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın!

Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Ufak yalanlar başına büyük iş açabilir!

Ufak yalanlar başına büyük iş açabilir!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.