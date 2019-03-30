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Atık tahtalardan ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

Hatay'da lise öğrencileri, atölyede işledikleri eski tahta parçalarını kırsal kesimlerdeki ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncağa ve tablolara dönüştürüyor - Resim öğretmeni Kenan Nuraydın: - "Atık tahta parçalarını sanatla buluşturduk, önemli şahsiyetlerin portrelerini yapmamızın yanı sıra çocuklarımız için birbirinden değişik oyuncak ürettik"

Hatay'da Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atık tahta parçalarını atölyede işleyerek kırsal kesimlerdeki ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak ve tablolar yapıyor.

Resim atölyesi bölümünde eğitim gören 150 öğrenci, tahta parçalarından otomobil, bisiklet, tırtıl ve kamyon gibi çeşitli oyuncaklar yaparak çocukların yüzünü güldürüyor.

Osmanlı ve yakın tarihin önemli karakterlerinin portrelerini de yakma sanatı kullanarak yapan öğrencilerin eserleri beğeni topluyor.

Resim öğretmeni Kenan Nuraydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık tahta parçalarını değerlendirdiklerini söyledi.

Uygulamaya bir ay önce başladıklarını belirten Nuraydın, "Atık tahta parçalarını sanatla buluşturduk, önemli şahsiyetlerin portrelerini yapmamızın yanı sıra çocuklarımız için birbirinden değişik oyuncak ürettik. Öğrencilerimizle birlikte burada güzel bir çalışma yapıyoruz. Köy çocuklarımızın eğitici oyuncaklara kavuşmaları için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Emre Can Uzun da işe yaramaz tahta parçalarını değerlendirdikleri için mutlu olduklarını vurgulayarak atölyedeki ürünleri çeşitlendireceklerini dile getirdi.

İbrahim Bayraktar ise tahta parçalarından çeşitli oyuncaklar yaptıklarını, bunlarla çocukları sevindireceklerini belirtti.

Bayraktar, yakma sanatıyla yaptıkları tabloların ise okulda sergilendiğini kaydetti.

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hatay tahta oyuncak

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