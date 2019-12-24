Atık tahtalarla sahipsiz hayvanları sıcak yuvaya kavuşturuyorlar

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da bir grup hayvansever, topladıkları atık tahtalarla sokak köpekleri için kulübe yapıyor.

Fatsa ilçesinde aktarlık yapan yerel hayvan koruma görevlisi Bilge Almak, yüksek rakımlı yaylalara terk edilmiş sokak köpeklerinin kışı rahat geçirebilmeleri için harekete geçti. Hayvanlar için kulübeler yapmaya karar veren Almak, sosyal medya aracılığıyla ulaştığı hayvanseverlerden yardım istedi. Almak'ın çağrısına sessiz kalmayanlar kulübe yapımı için tahta bağışladı. Almak, malzemelerin bir kısmını ise kendi imkanlarıyla temin etti.

Hafta sonları bir araya gelen Almak ve arkadaşları, atık tahtalardan yaptıkları 20 kulübeyi Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'ndaki boş arazilere bıraktı.

Bilge Almak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir sokak hayvanları için kendi çapında uğraş verdiğini söyledi. Gönüllü insanlarla bir araya gelerek hafta sonlarında köpeklerin barınabileceği kulübeleri yaptıklarını belirten Almak, bundan sonra yapacakları çalışmaya Büyükşehir Belediyesinin de destek vereceğini, birçok yaylaya benzer kulübelerden yerleştireceklerini ifade etti.