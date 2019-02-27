Atık tekstil ürünleri alışveriş çantasına dönüşüyor

Vatandaşların, ücretli plastik poşet uygulamasının ardından bez çantalara yöneldiğini anlatan Yavuz, "Eski yıllardaki gibi alışverişe bez çantalarla çıkılırsa poşet kullanımı daha da azalacak. Vatandaşlarımıza bu bilinci kazandırmak, çocuklarımıza ve gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Binali Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının, plastik poşet kullanımını en aza indirmek için yürütülen uygulamalara destek vermek olduğunu söyledi.

Bu kapsamda, merkezde el sanatları eğitimi alan 100 kursiyer, atık malzemelerden, boncuk, ebru sanatı, aplike ve kırkyamayla süsledikleri bez çantalar hazırlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" doğrultusunda harekete geçen Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi, atık tekstil malzemelerinin değerlendirilmesi için çalışma başlattı.

Yavuz, kursiyerlerin bir ayda yaklaşık bin çanta ürettiğini belirterek, "Bez çantaları vatandaşlara ücretsiz dağıtıyoruz. Bu vatandaşı mutlu ediyor." dedi.

- "Tek tip poşet yerine desenli çantalarla alışveriş yapıyoruz"

Giyim üretim teknolojisi öğretmeni Hatice Topçudan da üretimde eski kot pantolon, etek, perde ve masa örtüsü gibi tekstil atıklarını kullandıklarını anlattı.

Atık ürünleri tasarruflu kullandıklarını dile getiren Topçudan, "Bu atıkları, pazarda, markette, alışverişte, okulda kullanabileceğimiz bez çantalara dönüştürdük. İlgiyi artırmak için çantaları süsledik. Bu şekilde poşet kullanımını azaltmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Feride Öz, doğayı korumak için çalıştıkları belirterek, "Alışverişe giderken yanımızda kendi çantamızı götürüyoruz. Tek tip poşet yerine, süslediğimiz cıvıl cıvıl desenli çantalarımızla alışverişimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Dudu Tekeli ise bez torba yapımında evlerindeki eski kıyafetleri de kullandığını, kızının gömleğinden yaptığı çantayla alışverişe çıktığını kaydetti.

