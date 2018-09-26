Atık toplama kavgası: 4 gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, çöp depolama sahasında atık toplayan iki grup arasında kavga çıktı. Polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Olay, öğle saatlerinde, Çamköy Mahallesi'nde bulunan çöp depolama sahasında meydana geldi. Çöp depolama sahasında geri dönüşüm için atık toplayan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga, tarafların yakınlarının da gelmesiyle büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafları ayırırken, D.S., M.U., K.M. ve Z.D.'yi gözaltına aldı. Kavga edenlerin attıkları taşlarla araçları hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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