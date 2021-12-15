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  4. Atık toplayıcıları "gönüllü çevrecilerden'' ''şehir eşkıyalarına'' nasıl dönüştü?

Atık toplayıcıları "gönüllü çevrecilerden'' ''şehir eşkıyalarına'' nasıl dönüştü?

15.12.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da "ruhsatsız faaliyet gösterdikleri ve haksız kazanç sağladıkları" gerekçesiyle Ümraniye ve Ataşehir'deki bazı atık toplama depolarına iki gün arayla baskın düzenlendi.

Atık toplayıcıları "gönüllü çevrecilerden'' ''şehir eşkıyalarına'' nasıl dönüştü?

İstanbul'da "ruhsatsız faaliyet gösterdikleri ve haksız kazanç sağladıkları" gerekçesiyle Ümraniye ve Ataşehir'deki bazı atık toplama depolarına iki gün arayla baskın düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, denetimlerin atık işçilerine yönelik değil ruhsatsız işletmelere yönelik olduğu belirtildi.

Sokak toplayıcıları ise aynı fikirde değil.

Türkiye'nin geri dönüştürdüğü toplam atık miktarının 3'te 1'inin sokaktaki atık işçileri tarafından toplandığı değerlendiriliyor.

Çöplerden topladıkları geri dönüştürülebilir ham madde ile hem ülke ekonomisine hem de çevreye katkı sağladıklarını belirten işçiler, buna rağmen Türkiye'nin yeni geri dönüşüm stratejileri karşısında görmezden gelindiklerini savunuyor.

Akıllı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Yönetim Uzmanı Serhan Maden ve Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Ali Mendillioğlu, sokak toplayıcılarının geri dönüşümdeki payını ve karşılaştıkları zorlukları anlattı.

Video - Haber: Ege Tatlıcı, Fundanur Öztürk

Katkı sağlayanlar: Efe Türkyılmaz

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