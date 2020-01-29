Atık toplayıp piknik masası kazandılar

İstanbul (DHA)- Başakşehir Belediyesi’nin sıfır atık projesi kapsamında hayata geçirdiği Atık Nakit uygulaması, ilçe sakinlerinden büyük ilgi görüyor. Topladıkları atıkları ayrıştırarak geri dönüşüm ekiplerine teslim eden siteler, hediyeler kazanmaya devam ediyor.

Başakşehir Belediyesi’nin atıkları para puana dönüştüren uygulaması Atık Nakit projesine ilgi çığ gibi büyüyor. Atıkları geri dönüşüme kazandıran siteler hediyelerine kavuşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kayaşehir ’deki 3 siteye piknik masaları, banklar ve çöp kutuları hediye edildi.

SIFIR ATIĞA VATANDAŞTAN DESTEK

Başakşehir Belediyesi, atık seferberliğini bambaşka bir boyuta taşıdı. Vatandaşları geri dönüşüm konusunda bilgilendirerek atıkları geri dönüşüme kazandırmada büyük rol üstlenen site görevlilerine hediye çekleri verildi. Bu uygulama sürerken bu kez sıfır atık projesinde farklı bir uygulama gerçekleştirildi. Geri dönüşüm konusunda çaba sarf eden sitelere Başakşehir Belediyesi tarafından piknik masaları, banklar ve çöp kutuları hediye edildi.