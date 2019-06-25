Atık ürünler hünerli ellerde sanata dönüşüyor

Diyarbakır’da yaşayan 52 yaşındaki Mustafa Bilir, ağaçtan olan her malzemeyi hünerli elleriyle sanata dönüştürüyor.

Bağlar ilçesinde yaşayan ve bakkal işleten Mustafa Bilir, iki yıl önce sazının bozulması üzerine tamircinin yolunu tuttu. Sazını yaptırmaya götürdüğünde yüksek maliyetle karşılaşan Bilir, bunun üzerine sazını kendisi yapmaya karar verdi. Eline aldığı sazını öncekinden daha güzel hale getiren Bilir için ağaç aşkı başladı. Bu işlemden sonra ağaçtan olan ne kadar attık malzeme varsa toplayıp küçük dükkanında sanata dönüştüren Mustafa Bilir, çevredeki vatandaşların ve bina atıklarını değerlendirerek malzeme teminini sağlamaya başladı. Bilir’in, bakkalının bir bölümü yaptığı eserlere ayırdı.

"İhaneti çizmek isterdim"

Mustafa Bilir, yaklaşık 30 yıldır Diyarbakır’da yaşadığını, ekonomik sebeplerden dolayı Diyarbakır’a Mardin’den göç ettiğini söyledi. Bölgedeki insanların çocukluğu klasik geçtiğini, kendisinin de bugünkü çocuklar gibi hiç oyuncağının olmadığını belirten Bilir, "Biz kendimiz oyuncak yapardık çamurdan, ağaçlardan yapardık. Bendeki bu sanat aşkı da çocukluktan gelen bir şeydi. Benim bir tane bağlamam vardı arada böyle çalıyordum tam profesyonel değilim. Çocuklar yere düşürmüşler sapı falan kırılmıştı burada tamir etmeye çalıştım baktım oluyor o şekilde başladım. Aynı zamanda bina görevlisiyim ve çevreden arkadaşlarda bu işlerle uğraştığımı biliyorlar tahta buldukları zaman bana getiriyorlar. Çalışma esnasında her şey anlık oluyor tahta ve bıçağı elime aldığım zaman beynimde bir şeyler oluyor ve her şey ortaya çıkıyor. Aslında çok şey var ben ihaneti çizmek isterdim çünkü günümüz insanında mevcut olan şey" dedi.