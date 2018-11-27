Atık varilleri saksı, soba ve çöp konteynerine dönüştürüyor

Esra AKSU/GERZE (Sinop), (DHA)- SİNOP'un Gerze ilçesinde, Yaşar Yılmaz (48), toplanan atık varilleri saksı, soba ve çöp konteyneri olarak yeniden kullanıma sunuyor. Varilden oluşturulan saksı ile çöp konteynerleri belediye tarafından cadde ve sokaklarda kullanılıyor.

Gerze Belediyesi'nde çalışan demirci ustası Yaşar Yılmaz, toplanan atık varilleri ilginç şekillerde yeniden kullanıma sunuyor. Yılmaz, ortadan kesip temizlediği varilleri el işçiliği ile saksı, soba ve çöp konteynerine dönüştürüyor. Varillerin üzerine çeşitli şekiller çizen Yılmaz'ın geri dönüştürdüğü variller belediye tarafından cadde ve sokaklara yerleştiriliyor. Varillerden yapılan saksılar konulduğu cadde ve sokaklarda ilgi çekiyor.

Demirci ustası Yaşar Yılmaz, atık varilleri değerlendirdiklerini belirterek, "Kullanılmayan varilleri kesiyoruz. İşleme tabi tutarak onları değerlendiriyoruz. Saksı, soba, kül bidonu, küllük yapıyoruz. Bunları şehrin çeşitli yerlerine yerleştiriyoruz. Güzel de bir görünüm oluyor. Çöp konteynerlerinin yaklaşık maliyeti 850 lira ama bizim atık varillerden yaptığımız çöp konteyneri sadece 150 liraya mal oluyor" dedi.

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