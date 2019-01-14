Atık yağ denetimleri sıklaştı

Gül KABA-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, evlerden ve yemek şirketlerinden toplanan atık yağlarların tavuk yemlerine katıldığı yönündeki iddialar sonrası denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık yetkililerinden edilen bilgiye göre, denetimler sonrasında tespit edilen firmalara ceza kesildi. Türkiye'de 3 farklı firma yılda yaklaşık 30 bin ton atık yağ topluyor. Atık yağlardan elde edilen asit yağının gıdada ve yemde kullanımı yasak. Fakat iddiaya göre yem firmaları maliyeti daha düşük olduğu için bu yağları kullanıyor. Yağ firması sahibi Mustafa Ezici'nin Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayeti üzerine bakanlık harekete geçerek 81 ilde inceleme başlattı. Ezici, biodizele dönüştürülmek üzere toplanan ve insan sağlığını tehdit eden bu yağların işlemden geçirdikten sonra yasak olmasına rağmen yem sanayicilerine satıldığını, bunun da tavuklara yem olarak verilerek sofralara girdiğini öne sürdü. "TAVUK FİRMALARI UCUZA KAÇIYOR" 1 ton tavuk yemine 50 kilo asit yağı katıldığını belirten Ezici, "Türkiye'de bu atık yağları toplayan 3 firma var. Topladıkları yağları işlemden geçirip asit yağ elde ediyorlar. O da sadece teknik ve sanayi amaçlı kullanılabilir. Böyle satılırsa tonu bin 500 lira ama yem firmalarına tonunu 2 bin 200 liradan satıyorlar" diye konuştu. "İNSANLAR SAĞLIKLARINI RİSKE ATIYOR" Bu firmaları bakanlığa şikayet ettiğini söyleyen Mustafa Ezici, "Şikayetim üzerine bakanlık talimatıyla 81 ilde inceleme başlatıldı. Bazı firmalara cezalar kesildi. Türkiye'nin en büyük 5 tavuk firması yıllardır asit yağlı yemleri tavuklara yediriyor. Asit yağını enerji versin diye tavuk yeminde kullanıyorlar, bunu yiyen tavuk çabuk büyüyor. Aslında bu yağların yem sanayinde kullanılması yasak. Bilinçli olarak yağlar yemlerde kullanılıyor o tavuğu da insanlar tüketerek sağlıklarını riske atıyor" ifadelerini kullandı. FİRMALARIN SOYA VEYA AYÇİÇEK YAĞI KULLANMALARI GEREKİYOR Türkiye'de yılda yaklaşık 300 bin ton atık yağın oluştuğunu belirten Ezici, "Bu yağların yüzde 10'u yani 30 bin tonu toplanabiliyor. Üretilen asit yağları satılırken üzerine 'gıdada ve yemde kullanılamaz' yazıyor. Tavuk firmalarının ham soya veya ayçiçek yağı kullanmaları gerekiyor. Bu yağların tonu 800 dolar asit yağlara göre daha pahalı olduğu için firmalar maliyeti düşürmek için böyle yapıyor" dedi. Biodizele çevrim aşamasında toplanan yağlar, işletiliyor ve sodyum hidroksit ile rafine edilerek saflaştırılıyor. Saflaştırılan yağdan yan ürün olarak sopistok çıkıyor. Buna da sülfürik asit verilerek asit yağı diye başka bir ürün elde ediliyor.

