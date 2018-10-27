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Atık yağlar tarım topraklarını kirletmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 11:43 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa'da, merkez Karaköprü Belediyesi'nce yürütülen proje kapsamında toplanan atık yağların, ekonomiye kazandırılarak suya ve tarım arazilerine zarar vermesi önleniyor - Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli: - "Kentimizde milyonlarca hektar alanda tarım yapılıyor. GAP'ın başkenti konumundayız. Türkiye'nin en büyük barajı yanı başımızda. Bunların korunması adına herkesin elini taşın altına koyması gerekmekte. Toplanan atık yağların, verimli tarım arazilerimize ve Atatürk Barajı'na karışmasını engellemiş oluyoruz"

YASİN DİKME - Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa'da, merkez Karaköprü Belediyesi'nce yürütülen proje kapsamında toplanan atık yağların, ekonomiye kazandırılarak suya ve tarım arazilerine zarar vermesi önleniyor.

Yaklaşık 8 milyon hektar alanda tarımsal üretimin yapılan Şanlıurfa'da, Türkiye'deki mercimeğin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde 10'u, arpanın ise yüzde 11'i karşılanıyor.

Kentte, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulama imkanlarının her geçen gün artmasına rağmen, tarım arazileri çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalıyor.

Karaköprü Belediyesi de tarım arazilerinin ve suyun, çöpe ve kanalizasyona dökülen atık yağlar dolayısıyla kirlenmesinin önüne geçmek için bir süre önce "Atık Yağ Depolama" projesini başlattı.

Proje kapsamında kentteki konutlara, kafeteryalara, lokanta ve okullara variller, bidonlar dağıtıldı, atık yağlar çöpe ve kanalizasyona dökülmeden toplanıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre bilinci oluşturma adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, yürütülen geri dönüşüm projeleriyle doğanın korunduğunu ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlandığını, ev ve iş yerlerine geri dönüşüm konteynerleri, atık pil kutuları, atık yağ varilleri dağıttıklarını anlattı.

Baydilli, belediyenin çevre koruma birimince toplanan atık bitkisel yağ, pil, küçük elektronik eşya, plastik, cam ve metallerin ekonomiye kazandırıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Belediye olarak farkındalık oluşması adına birkaç ay önce bir proje başlattık. Daha önce evlerde veya lokantalarda atık yağlar çöpe ya da lavaboya dökülerek bir şekilde suya ve toprağa bulaşıyordu. Bunun önüne geçmek için konut, okul, lokanta gibi yerlere dağıttığımız bidon ve varillerle ayda yaklaşık 10 ton yağ topluyoruz ve bunları kentimizdeki bir biyodizel firmasına veriyoruz. Bunun yanında doğaya karıştığında kaybolması milyonlarca yıl alan atık pilleri de topluyoruz. Bunları da geri dönüşüm için ilgili kurumlara gönderiyoruz."

- "Amacımız, çocuklarımıza daha temiz bir çevre bırakmak"

Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinin Şanlıurfa'da bulunduğunu bildiren Baydilli, şöyle konuştu:

"Kentimizde milyonlarca hektar alanda tarım yapılıyor. GAP'ın başkenti konumundayız. Türkiye'nin en büyük barajı yanı başımızda. Bunların korunması adına herkesin elini taşın altına koyması gerekmekte. Toplanan atık yağların, verimli tarım arazilerimize ve Atatürk Barajı'na karışmasını engellemiş oluyoruz. Bizler bir ateş yakarak, atık yağların gerek toprağa, gerekse de suya karışmasını, bulaşmasını engellemiş oluyoruz. Bizler kurum olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Diğer kamu kurumlarının da bu bilinçle hareket etmesini istiyoruz. Amacımız, çocuklarımıza daha temiz bir çevre ve iyi bir gelecek hazırlamak."

Baydilli, ilçedeki 4 bin metrekarelik alanda Avrupa standartlarında kurulacak katı atık tesisinin inşaat çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Ev hanımı Zeliha Polat da evdeki atık yağları belediyenin dağıttığı bidonlarda biriktiğini belirtti.

Atık yağları daha önce lavaboya ya da çöpe döktüğünü anlatan Polat, şunları söyledi:

"Çevreye ne kadar zarar verdiğimizin farkında değildim. Projeyle birlikte artık yağları atmıyoruz. Bidonlarda topladıktan sonra ekipler gelip alıyor. Bu sayede çevreye zarar vermemiş oluyoruz. Bizler çevreye ne kadar zarar verdiğimizin farkında değiliz. İleride çocuklarımız bu zararı görecekler. Çevremdekilerin doğaya zarar vermemesi için projeyi anlatıyorum. Çevrenin koruması için herkesin duyarlı olması gerekiyor."

Ev hanımı Kıymet Oktay da doğanın ve suların kirlenmemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini, insan sağlının her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

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Atatürk Barajı atık yağlar GAP Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydill proje

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