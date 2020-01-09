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  4. Atıklar çanta ve aksesuar oluyor

Atıklar çanta ve aksesuar oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kurs ile atıklar yeniden hayat buluyor.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kurs ile atıklar yeniden hayat buluyor. ‘Geri dönüşüm aksesuar kursu’na katılanlar, atıklarla kullanılabilir çanta ve aksesuarlar yaparak üterime katılıyor.
Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi (NİLSEM), meslekî eğitimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 2005 yılından buyana 219 branşta yaklaşık 20 bin kursiyerin eğitim aldığı NİLSEM, bu kez aynı zamanda anlamlı bir eğitim kursuna kapılarını açtı. Kasım ayında başlayan kursa katılanlar pet şişe, gazete, CD, deri, kitap, peçete gibi birçok geriye dönüşebilen atık malzemeden aksesuarlar ortaya çıkardı. Kursiyerler başta çanta olmak üzere, takı, yelek, cüzdan gibi aksesuarlar yaparak hem üretime hem de tabiatın korunmasına katkıda bulunuyor.
Kurs hocası Muazzez Demirci, ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, “Yurt dışında gördüğüm bu kursu Nilüfer’de hayata geçirdiğimiz için çok mutluyum. Desteklerinden dolayı Başkan Turgay Erdem’e çok teşekkür ediyorum. Burada kursiyerlerimiz el becerilerini geliştirerek üretime katkı sağlarken, geriye dönüşebilen atıkları yeniden kullanılabilir duruma getirip doğanın korunmasına destek veriyorlar. Bu tür kurslar giderek yaygınlaşıyor. Önümüzdeki süreçte ürün çeşitliliğini arttıracağız” dedi.
NİLSEM’de üretilen el emeği ürünler internet üzerinden ve NİLSEM İktisadî İşletmesi üzerinden satışa çıkartılıyor.

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