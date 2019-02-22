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Atıklar "gelin süsü" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 11:10 | Son Güncelleme

Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce Sıfır Atık Projesi kapsamında "Değişim Dönüşümle Başlar" sloganıyla başlatılan çalışma ile yumurta kolisi ve kağıt havlu ruloları gibi atık malzemeler, gelin tacından çiçeğine, kapı ve duvar süsünden bardak altlığına kadar birbirinden ilgi çekici sanat eserlerine dönüştürülüyor - Enstitü Okul Müdürü İlknur Koçbıyık: - "Proje kapsamında oluşturulan ürünlerin tamamı atık malzemelerden. Geri dönüşümü de sanat haline getirdik" - "Projemizde hiçbir şeyin çöpe gitmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Evimizde bulunan eski, atık malzemeler hiçbir bütçe, ek bir masraf sarf etmeden en güzel şekilde kullanılabilecek hale geliyor. Hiçbir malzeme atılmamalı"

BURCU ÇALIK - Yumurta kolisi, kağıt havlu rulosu, soda şişesi gibi atık malzemeler, Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce "Sıfır Atık Projesi" kapsamında gelin tacından çiçeğine, kapı ve duvar süsünden bardak altlığına kadar birbirinden ilgi çekici sanat eserlerine dönüştürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Türkiye genelinde uygulanan "Sıfır Atık Projesi"ne bir destek de Ankara Olgunlaşma Enstitüsünden geldi.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Okul Müdürü İlknur Koçbıyık, "Değişim Dönüşümle Başlar" sloganıyla bir süre önce başlatılan proje hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Enstitü bünyesindeki bütün atölyelerin Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek amacıyla çalışma başlattığını ve ardından da projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Koçbıyık, "Arkadaşlarımız, projede kağıt peçete rulolarının içleri ve pinpon toplarını kullanarak kapı süsü, kartonları kullanarak çay tabağı altlığı, yumurta kartonlarıyla gelin başı ve gelin çiçeği yaptılar. Ebru atıklarından bez bebekler oluşturdular. Atık kağıtlardan oluşturdukları çok güzel panolar elde ettiler." dedi.

"Proje kapsamında oluşturulan ürünlerin tamamı atık malzemelerden. Geri dönüşümü de sanat haline getirdik." ifadesini kullanan Koçbıyık, hazırlıkları yaklaşık 3-4 ay önce başlayan projedeki ürünlerin enstitüde sergilendiğini dile getirdi.

- "Atık malzemeler en güzel şekilde kullanılabilecek hale geliyor"

Koçbıyık, hafta boyunca herkesin bu tasarımları görebileceğini belirterek şöyle devam etti:

"Projemizde hiçbir şeyin çöpe gitmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Her şeyin bir değeri var ve bu değere değer katmak için sanatı devreye sokmamız gerekiyor. Ürünler sanatçı kişilerin ellerinden çıkınca gerçekten kullanılır hale gelip sanata dönüşüyor. Evimizde bulunan eski, atık malzemeler hiçbir bütçe, ek bir masraf sarf etmeden en güzel şekilde kullanılabilecek hale geliyor. Hiçbir malzeme atılmamalı. Hepsinin kullanılabilecek bir alanı mutlaka vardır diye düşünüyoruz. Önemli olan bu malzemelerin sanatçı kişilerle buluşması. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü olarak bunu da biz en güzel şekilde yapıyoruz."

- File çoraptan abajur, atık kartondan nikah şekeri

"Değişim Dönüşümle Başlar" sloganıyla yürütülen proje kapsamında tamamı atık malzemeler kullanılarak oluşturulan sanat eserleri arasında, kapı süslerinden bardak altlıklarına, gazete yaprakları ve çuval artığından yapılan çiçeğe, file çoraplardan tasarlanan abajura kadar birçok farklı ürün bulunuyor.

Serginin en dikkat çekici parçalarından birini de yumurta kolisinden gelin çiçeği, gelin tacı, atık kartondan yapılan nikah şekeri kutusu oluşturuyor. Sergide ayrıca eritilen soda şişelerinin odun parçalarıyla birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan dekoratif ürünler de yer alıyor.

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