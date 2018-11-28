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Atıklar öğrencilerin ellerinde dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 09:40 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir lisede kurulan atölyede başta plastik olmak üzere cam, metal ve kağıt atıklar tekrar değerlendirilip, öğrencilerin elleriyle ekonomiye kazandırılıyor.

Atıklar öğrencilerin ellerinde dönüşüyor

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir lisede kurulan atölyede başta plastik olmak üzere cam, metal ve kağıt atıklar tekrar değerlendirilip, öğrencilerin elleriyle ekonomiye kazandırılıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 'Dönüştürelim Dönüşelim Projesi' hayata geçirildi. Türkiye'de ilk kez bir okulda, geri dönüşüm atölyesi kuruldu. Başta plastik olmak üzere cam, metal ve kağıt atıklar, öğrencilerce ekonomiye kazandırılmaya başlandı. Proje Koordinatörü olan lisenin müdür yardımcısı Pınar Özyurter, öğrencilerde israfın önlenmesi ve çevre duyarlılığı bilincinin de gelişeceğini belirterek, "Psikomotor becerisi yüksek öğrencilere sahibiz. Bu nedenle sadece atık toplamakla kalmayalım, bunları ekonomiye kazandıralım dedik. Projeye her öğrencimiz kendi yeteneğiyle katkı sundu. Aslında kendi içimizde de bir dönüşüm yaşadık. Öğrencilerimizin üretkenlikleri, yaratıcılıkları ortaya çıkarken, kaliteli zaman geçirmelerine de olanak sağlandı. Sadece öğrencilerimiz değil, biz öğretmenler de onlarla birlikte dönüştük. Çünkü öğrencilerimizin birçok yeteneği olduğunu keşfettik. Çok farklı alanlarda hobileri olduğunu, daha iyi imkanlar tanındığında ne kadar farklı şeyler yapabildiklerini gördük. O yüzden burada dönüşen sadece nesneler değil, öğretmenler ve öğrenciler de dönüştü" dedi.
'NEREDEYSE TÜM ÖĞRENCİLER DESTEK VERİYOR'
Proje için bakanlıktan 16 bin lira destek aldıklarını belirten Özyurter, elde edilecek atıklar için 7 farklı lise ile çeşitli kurumlarda yeşil masa oluşturduklarını belirtip, "Öğrencilerimiz, diğer okulların öğrencilerine tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yaptı. Şu anda bu okullarımızda ve kurumlarımızda atıklar toplanmaya devam ediyor. Bu atıkları da belirli aralıklarla gidip, buralardan alıyoruz. Atıkları toplarken de yine atık malzemelerden yani yumurta kolilerin yaptığımız kutuları kullanıyoruz. 10 öğrenci ile başladığımız projeye yoğun bir ilgi gördü. Neredeyse bütün öğrencilerimiz bu projemize bir şekilde destek vermek için çalışıyor. Projemiz 3 ay boyunca devam edecek. Daha sonra bu atölyede atık malzemelerden üretilen nesneleri sergileyeceğiz. Ana sınıfı öğrencileri için atık malzemelerden de birçok oyuncak ve eşya yapıyoruz" dedi.
Projede görevli öğretmen Hatice Kuşuluoğlu ise "Aslında bu atölyede kullanılan tüm malzemeler, günlük yaşamımızda evlerimizde kullandığımız su şişesi, şişelerin kapakları, şampuan şişeleri, deterjan kutuları gibi atıklardan oluşuyor. Atölyemizde kullandığımız masaları bile çıkma paletlerden yaptık. Araç lastiklerinden oturma köşeleri yapacağız. Paletlerle kütüphanemizi yenileyeceğiz. Bize evlerinizde bulunan tüm cam, metal, plastik ve kağıt atıkları ulaştırabilirsiniz" diye konuştu.
ÖĞRENCİLER MEMNUN
Geri dönüşüm atölyesinde görev alan öğrencilerden 11'inci sınıf öğrencisi Elif Murğ, "Bu proje sayesinde kendimizi keşfettik. Çok anlamlı ve güzel bir proje. Çevreye bakışımız değişti" derken, Mustafa Koç adlı öğrenci de "Türkiye'de ilk defa yapılan bir proje. Bir ilkin içinde yer aldığım için çok mutluyum. Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere okulumuza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Atıklar öğrencilerin ellerinde dönüşüyorAtıklar öğrencilerin ellerinde dönüşüyorAtıklar öğrencilerin ellerinde dönüşüyorAtıklar öğrencilerin ellerinde dönüşüyor

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