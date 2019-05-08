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Atıklar oyuncak oluyor hem öğrenciler hem okul kazanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, eski sıra ve masa gibi atık ahşap malzemeleri okul öncesi eğitimde kullanılmak üzere oyuncaklara dönüştürerek hem okulun döner sermayesine hem de aile bütçesine katkı sağlıyor - Okul müdürü Mehmet Küçük: - "Öğrencilerimiz burada yaptıkları işten para kazanıyor, çoğu öğrencimiz aldığı parayla ailesini geçindiriyor" - "Geçen yıl okullarımızın 500 liraya bulamadığı bir ürünü 100 liraya ürettik"

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, eski okul sırası ve masa gibi ahşap malzemeleri okul öncesi eğitimde kullanılmak üzere oyuncaklara dönüştürerek hem okulun döner sermayesine hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümünde eğitim gören 68 öğrenci, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık ahşap malzemelerden yapboz, tangram, çekiç bloğu, bultak gibi çeşitli zeka geliştirici oyuncaklar yaparak geri dönüşüme katkıda bulunuyor.

Oyuncakların satışından elde edilen gelir okulun döner sermayesine de katkıda bulunurken öğrencilerin hesabına aylık 453 lira yatırılıyor.

Okul müdürü Mehmet Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sıfır atık" projesi kapsamında okulda geri dönüşüme katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Küçük, kent genelindeki okullarda kullanılmayan sıraları toplayıp farklı alanlarda değerlendirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Kullanılmayan malzemeler öğrencilerimiz tarafından toplanıp okula getiriliyor. Atık ahşap malzemelerden çeşitli materyaller oluşturularak özellikle anaokullarımıza satışını yapıyoruz. Öğrencilerimiz hem para kazanıyor hem de okulumuzun döner sermayesine katkıda bulunuyor. Anaokullarımızda kullanılan oyuncaklar genelde plastik malzemelerden oluşuyor. Bu durum sağlık açısından zararlı. Bundan dolayı da okullarımız ahşap oyuncakları tercih ediyor."

Öğrencilerin teorik derslerin dışında atölyelerde keyifli zaman geçirdiğini belirten Küçük, yaptıkları ürünleri gören öğrencilerin çok mutlu olduğunu kaydetti.

- "Sağlıklı materyaller yapıyoruz"

Küçük, ahşap oyuncak ve materyaller ithalata yönelik ürünler olduğu için çok ciddi döviz ödemek zorunda kalındığını aktararak, "Bizler de 'Sıfır Atık Projesi' ile hem burada eski sıralarımızı değerlendiriyoruz hem de anaokullarımıza sağlıklı materyaller yapıyoruz. Öğrencilerimiz burada yaptıkları işten para kazanıyor, çoğu öğrencimiz aldığı parayla ailesini geçindiriyor." dedi.

Anaokullarına abaküs, oyuncak, sallanan at, denge oyunları gibi eğitici ve öğretici materyaller ürettiklerini ifade eden Küçük, "Anaokullarımızın kullandığı bu materyaller dışarıdan alındığında çok daha pahalı olduğunu biliyoruz ancak biz burada çok daha ekonomik maliyetlere üretiyoruz. Geçen yıl okullarımızın 500 liraya bulamadığı bir ürünü 100 liraya ürettik." diye konuştu.

- "Hayalim kendi atölyemi kurmak"

Öğrencilerden İbrahim Halil Yavuz ise üreterek bir şeylere katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu anlatarak, "Bence en güzel bölümde okumaktayım. Eski sıraları alıp anaokulunda eğitim gören öğrenci kardeşlerimize eğitim ve oyuncak materyalleri yapıyoruz. Burada hem okuyup hem de para kazanıyoruz. Bu parayla da ailemizi geçindiriyoruz. Hayalim kendi atölyemi kurmak." şeklinde konuştu.

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