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Atıklar, sokak hayvanlarına yuva oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 09:27 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi ekipleri, çöplere atılan tahta ve ahşap atıkları ayrı toplayarak, atölyeye götürüp, sokak hayvanlarını için yuvaya dönüştürüyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi ekipleri, çöplere atılan tahta ve ahşap atıkları ayrı toplayarak, atölyeye götürüp, sokak hayvanlarını için yuvaya dönüştürüyor.
Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöpe atılan tahta ve ahşapları ayrı topluyor. Bu tür atıkları ayrıştıran ekipler, Park Bahçeler Müdürlüğü'ne teslim ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ise ahşap atıkları atölyede işleyerek, sokak hayvanları için dönüştürüyor. Böylece ahşap atıklar, çöp olmazken, malzemeler ise sokak hayvanlarına sıcak yuva oluyor. Kedi evleri ilçedeki parklara, okul bahçelerine ve kamu binalarının bahçelerine yerleştiriliyor. Geçen yıl 20'ye yakın kedi evi yapılırken, bu sene de ahşap atıkların ayrıştırılarak, ekipler tarafından kedi evine dönüştürülüp, parklara konulmaya devam edileceği belirtildi.
Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki, projenin atölyede çalışan işçiler tarafından hayata geçirildiğini belirterek, "Atölyede çalışan işçi arkadaşlarımız, çöpe atılan atıkları fark edince böyle bir fikir akıllarına geliyor. Böylece kedi evleri yapmaya başlıyorlar. Biz belediye olarak kedi evlerine para verip yaptırıyorduk. Ancak işçi arkadaşlarımızın yapmasıyla artık para vermemize de gerek kalmadı. Daha önce evleri süsleyen gümüşlük ve kızların çeyiz sandıkları çöpe atılmış, çöp toplayan arkadaşlarımızda bunları atölyeye getiriyor. Bu atıklardan da kedi evleri yapılıyor. Bizim kedi evlerini yapmamızla birlikte çok fazla talep gelmeye başladı. Kamudan ve vatandaşlardan çok istek var. Hayvanseverler de bu konuda yanımızda olduklarını belirtti" dedi.

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