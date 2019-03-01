Atıklardan elde edilen gelir, ihtiyaç sahiplerinin sofrasına yemek oldu

Seyfi GÜL/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Osman Faruk Verimer İlkokulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri ile topladıkları çevresel atıkları satarak elde ettikleri paranın bir bölümünü okulun ihtiyaçlarında kalanı ise ihtiyaç sahipleri için gıda maddeleri alımında kullandı. Gıda maddeleri velilerin ördüğü fileler içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 'Sorunlarımızdan Sorumluyuz Projesi' kapsamında Bayraklı Osman Faruk Verimer İlkokulu da çevre duyarlılığı ve atıkları değerlendirme esas aldıkları çalışmalarıyla destek verdi. Proje kapsamında okul öğretmenlerinden Nurşen Arslan'ın koordinatörlüğünde yapılan çalışmalara öğrencilerin yanı sıra veliler ile diğer öğretmenler de gönüllü olarak katıldı. Proje kapsamında, 2 aylık sürede 203 kilogram atık yağ, 210 kiogram atık pil, toplam 403 kilogram da mavi kapak ve plastik ile 2 ton da atık kağıt toplandı.

Okul Müdürü Ahmet Bektaş'ın da desteğiyle toplanan atıklar satılarak, geri dönüşüme gönderildi. Satıştan elde edilen gelirin bir bölümü okul ihtiyaçlarına ayrılırken, diğer bölümü de Bayraklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iş birliği yapılarak maddi zorluk içinde olduğu tespit edilen aileler için gıda maddeleri temininde kullanıldı. Muhtaç ailelere, yaklaşık birer aylık ihtiyaçlarını karşılayacak gıda ürünleri anne, babaların ördüğü el emeği filelere konularak teslim edildi.

Projeye öncülük yapan öğretmen Nurşen Arslan çocuklara çevre bilinciyle birlikte, paylaşma ve yardımlaşma duygusu aşılamaya çalıştıklarını söyledi. Arslan, "Topladığımız atık kağıtlarla 30 ağacın kesilmesini önledik. Yaklaşık 1,5 ton yakıt tasarrufu yapılmasını sağladık. Bizler öğrencilerimiz ve aileleriyle, el ele, gönül gönüle bir çalışma gerçekleştirdik. Muhtaç ailelere ulaşarak birlikte mutlu olduk. Gurur duyduğumuz bu çabaları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.