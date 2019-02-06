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Atıkları getirenler ücretsiz alışveriş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 14:24 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm firması tarafından İstaş-Kentaş ortaokulunun bahçesine konulan konteynere geri dönüşüm malzemeleri getiren öğrenciler, çöpler karşılığında kantinden alışveriş yapıyorlar.İnegöl’de bulunan bir geri dönüşüm firması, örnek bir çalışmaya imza attı.

Atıkları getirenler ücretsiz alışveriş yaptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm firması tarafından İstaş-Kentaş ortaokulunun bahçesine konulan konteynere geri dönüşüm malzemeleri getiren öğrenciler, çöpler karşılığında kantinden alışveriş yapıyorlar.
İnegöl’de bulunan bir geri dönüşüm firması, örnek bir çalışmaya imza attı. İstaş Kentaş ortaokulunun bahçesinde firma tarafından konulan konteynere topladıkları geri dönüşümleri ve atıkları getiren öğrenciler karşılığında fiş alarak kantinden alışveriş yaptılar. Öğrenciler yapılan uygulamadan memnun olduklarını belirterek şunları söyledi: "Burada hem çevremizi temiz tutuyoruz, hem de atıkları toplayarak kantinden ücretsiz alışveriş yapma imkanı buluyoruz. Hiç kimse çevresini kirletmemeli"
Yapılan projeye bazı veliler de destek verirken, ilk gün yapılan uygulamayla birlikte okul bahçesinde uzun kuyruklar oluştu.
Projeyle ilgili açıklama yapan geri dönüşüm firması sahibi Serdar Özkan, "Amacımız burada çevremizi ve doğamızı kirleten atıklardan çocuklarımızı kurtarmak ve onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak. Burada kağıt, plastik, cam ve kutu atıklar ile kullanılmış evsel atık yağların toplanarak tekrar işlenmesini sağlamak. Aynı zamanda bunları vatandaştan para karşılığı alarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnegöl’de başlatığımız bu projeyi Türkiye geneline yaymak için çalışmalarınızı sürdüreceğiz" dedi.
İstaş-Kentaş Ortaokulu Müdürü Orhan Erdoğan ise "Ülkemizde sıfır atık projesi kapsamında çalışmalar yürütülüyor. İstaş-Kentaş okulu olarak yıllardır çevreye duyarlı projeler yapıyoruz. Ekonomiye kazandırılabilecek cam, şişe, sıvı atık, kağıtları okulumuzda toplayacağız. İnşallah bu geri dönüşüm projesiyle örnek olacağız" diye konuştu.
Firma yetkililerine atıkları teslim eden öğrenciler aldıklar fişler karşılığında kantine giderek doyasıyla alışverişlerini yaptılar.

Atıkları getirenler ücretsiz alışveriş yaptı

Atıkları getirenler ücretsiz alışveriş yaptı

Atıkları getirenler ücretsiz alışveriş yaptı

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