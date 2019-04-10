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Atıkların sanata dönüştüğü sergi "Waste"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:22 | Son Güncelleme

Kayseri'de, elektronik ve kullanılmayan eşyaların yanında işkembeden yapılmış çanta ile plastik atıkların yer aldığı sergi açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından düzenlenen "Waste (Atık) Sergisi" açıldı.

4. İstanbul Tasarım Bienali küratörü Jan Boelen öncülüğünde hazırlanan sergi, AGÜ Rektörlük binasında izlenime sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, "Waste"nin uluslararası ölçekte hazırlanmış bir etkinlik olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir bir gelecek için atık konusunun önem arz ettiğini belirten Sabuncuoğlu, AGÜ'nün 2013 yılında dünyanın en iyi kampüs ödülünü aldığını ifade etti.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate ise dünyadaki kaynakların azaldığını ve atıkların tekrar kullanılması gerektiğini vurguladı.

Weststrate ayrıca sergide yer alan, atıktan yapılan eserlerin dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Hollanda'da atıklardan enerji üretilen yerlerin bulunduğunu anlatan Weststrate, bunun ilerleyen yıllarda daha da artacağını söyledi.

Türkiye'de poşet kullanımının azaltılması için çalışma yürütüldüğünü belirten Weststrate, "Herkes bu kural çıkınca şikayet etmeye başladı. Alışamayacaklarını söylediler. Eşekle mağazaya gelen bile oldu. Aradan birkaç ay geçince herkes alıştı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, elektronik ve kullanılmayan eşyaların yanında işkembeden yapılmış çanta, ahşaptan terlik ile plastik atıkların yer aldığı sergi gezildi.

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AGÜ Erik Westrate Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği Kayseri Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu sergi waste

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