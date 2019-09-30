HABER

ATIKSU TESİSİ İHALESİ İPTAL EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 20:14 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşlarından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ), Haliç kıyısına yapmayı planladığı "Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı" ihalesini, ihalenin üzerinden iki yıl geçtikten sonra iptal etti.

Haber-Kamera: Ali ABLAY - Ali AKSOYER - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL(DHA)
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşlarından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ), Haliç kıyısına yapmayı planladığı "Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı" ihalesini, ihalenin üzerinden iki yıl geçtikten sonra iptal etti. Haliç ve Marmara Denizi'nin temizliği için hayati öneme sahip ihalenin iptal edilme gerekçesi olarak "bütçe imkânları" gösterildi.
Eyüp Silahtarağa'da Haliç kıyısına, üzerine kurulması planlanan biyolojik atıksu arıtma tesisinin ihalesi, iptal edildi. 780 milyon TL'ye mal olması öngörülen tesis, Haliç ve Marmara Denizi'nin temizliği için son derece önemliydi.İSKİ, 25 Ağustos 2017 tarihinde 'Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı' işini 'Pazarlık' usulüne göre ihale etmiş ve teklifleri almıştı. Aradan geçen 2 yıl içinde teklifleri değerlendiren İSKİ, bugünlerde ihale sonucunu açıklaması beklenirken ihaleyi iptal etti.
Eyüp ilçesine bağlı Silahtarağa mahallesinde yaşayan vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdiler.

"BU KARARI NEYE DAYANARAK VERMİŞLER?"
Silahtarağa Mahallesi sakinlerinden Burak Sezer, “Bu derenin olduğu yer çok kokuyor, arabayla bile geçerken camı kapatıyoruz kokudan dolayı. Bir karar vermişler ama bu kararı neye dayanarak vermişler, herhalde buradan çok fazla geçmiyorlar. Belki de o yüzden iptal etmişlerdir. Ben burada 27 yıldır yaşıyorum burası bildim bileli böyle. Biz parkta oturuyoruz, yeri geliyor mangal yapıyoruz, burada çay içiyoruz ama kokudan çok rahatsız olup başka yerlere gidiyoruz. burada bir arıtma tesisi olması herkes için iyi olurdu" dedi.

"BURADAN HERKES RAHATSIZ"
Mahalle sakinlerinden Turgay Uzel ise, “38 yıldır Alibeyköy Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşıyorum. Bizim buraya çoluğumuz çocuğumuz geliyor. Herkes rahatsız buradan. Su arıtma tesisinin buraya kurulması lazımdı çünkü burada yaşayan insanlar var. Kokudan pislikten durulmuyor. Buraya bu tesis şart. Sol taraf belediyenin tesisi. Burada insanlar nikah kıyıyor, insanlar piknik yapıyor" diye konuştu.
Her gün bu yolu kullanmak zorunda olduğunu belirten Şengül Özalp ise, "Dere kokuyor. Yoğun bir atık vardı. Leş gibi bir su vardı. Garip hayvanlar vardı. Bazen derenin rengi değişiyor. Daha tuhaf kokular oluyor" şeklinde konuştu

Görüntü Dökümü:
------------
-Derenin havadan görüntüleri
-Muhabir Anaonsu ( Ali ABLAY )
-Burak Sezer ile röp.
-Turgay Uzel ile röp.
-Sengül Özalp röp.
-Kokan dereden detaylar
-Deredeki pisliklerin detayı
-genel ve detay

İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattıİsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı
AFAD Başkanı, canlı yayında açıklamalarda bulunuyorAFAD Başkanı, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor
GÜNCELLEME 2 - İzmir'de başından vurulan kadının hayatını kaybetmesiGÜNCELLEME 2 - İzmir'de başından vurulan kadının hayatını kaybetmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tatilde birliktelermiş! Yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Tatilde birliktelermiş! Yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!

Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Meral Akşener taburcu edildi! Hastalığı hakkında açıklama

Meral Akşener taburcu edildi! Hastalığı hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Metrobüste yangın! Seferler aksadı

Metrobüste yangın! Seferler aksadı

FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

Özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Türkiye - Libya hattında film gibi rehine operasyonu! Nefes kesen anlar kamerada

Türkiye - Libya hattında film gibi rehine operasyonu! Nefes kesen anlar kamerada

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan Ece Üner'e: Hukuki yollara başvuracağız

AFAD Başkanı'ndan Ece Üner'e tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.