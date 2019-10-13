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Atıl ahşaplar kadınların elinde renkleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 09:48 | Son Güncelleme

MUŞ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan ‘Ahşap Boyama Kursu’ ile eski ve yıpranmış haldeki atıl ahşaplar, kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor. Kursiyerler, bir yandan da emeklerinin karşılığı olarak elde ettikleri kazanç ile aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Atıl ahşaplar kadınların elinde renkleniyor

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan ‘Ahşap Boyama Kursu’ ile eski ve yıpranmış haldeki atıl ahşaplar, kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor. Kursiyerler, bir yandan da emeklerinin karşılığı olarak elde ettikleri kazanç ile aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadınlara yönelik 'Ahşap Boyama Kursu' düzenledi. İŞKUR'un da destek verdiği kursa katılan kadınlar, eski ve yıpranmış, atıl ahşapları renklendirmeyi öğrendi. Bir yandan meslek öğrenen kursiyerler, İŞKUR tarafından ödenen günlük 30 TL ile aile bütçelerine destek oluyor.
Kursta meslek öğrenmenin yanı sıra sosyal bir hayata da başladıklarını belirten Sümeyra Demir, bir yandan da aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi. Demir, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli kurslar var. Kilim, aşçılık, kuaför ve ahşap boyama kursu var. Ahşap boyama kursunda hem stresinizi atıyorsunuz, hem sanatsal bir faaliyette bulunuyorsunuz, hem de ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Hem sosyalleşiyoruz, hem aile bütçemize bir katkıda bulunuyoruz" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan kurslara, meslek edinmek amacıyla katıldıklarını belirten Yezgil Özlem ise, “Bu kurslara biz kadınlar, meslek edinmek amacıyla katılıyoruz. Sadece ahşap boyama değil, aşçılık kurslarımız, kuaförlük kurslarımız var, halı ve kilim kurslarımız var. Kim hangi kurs gitmek istiyorsa, oraya geliyor. Burada sosyalleşiyorlar, arkadaşlık çevreleri oluyor, kafayı dağıtıyorlar, boş geçen zamanlarını burada değerlendiriyorlar. Meslek amacıyla gelen var, bu ürünleri yapıp satan var. Bu kurslar, biz kadınlar için çok iyi bir fırsat. Evde boş oturacaklarına burada kendilerini değerlendiriyorlar" diye konuştu.
Kursa genç, yaşlı demeden her yaş grubundan kadıların geldiğini vurgulayan Sümeyya Kartal da "Burada toplamda 20 öğrenci var. Ablalarımız ve genç kız arkadaşlarımız var. Bu kursta, ahşap boyuyoruz. Ahşap boyama, göründüğü kadar kolay bir iş değil. Hem sanat olarak, hem de harçlık olarak kendimize bir meslek edinmiş oluyoruz. Bu kursta bir süre sonra belge alıyoruz. Bu belgelerle kendimize meslek edinebiliyoruz, öğretmen olabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Atıl ahşaplar kadınların elinde renkleniyorAtıl ahşaplar kadınların elinde renkleniyorAtıl ahşaplar kadınların elinde renkleniyorAtıl ahşaplar kadınların elinde renkleniyor

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