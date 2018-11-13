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Atıl bina gençler için spor merkezi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 11:18 | Son Güncelleme

Van'ın Gürpınar ilçesinde atıl durumdaki bina, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyenin çalışmalarıyla tam donanımlı spor merkezine dönüştürüldü - Şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adının verildiği merkezde, 300'e yakın lisanslı sporcu antrenman yapıyor - İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Vural İnal: - "Burayı inşa ettiğimiz zaman amacımız, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup, spora yönlendirmekti. Amacımıza uygun bir şekilde antrenörlerimizle birlikte bu hizmeti veriyoruz"

ALİ ÇELİK - Van'ın Gürpınar ilçesinde atıl durumdaki bina, belediyenin çalışmalarıyla tam donanımlı ferdi sporlar merkezine dönüştürüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılan Van'ın Gürpınar Belediyesi, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlara yönelik sosyal projelere de imza atıyor.

Bölgenin en büyük ve ilk tematik millet parkı olma özelliğini taşıyan GürPark, 115 bin metrekare alan üzerine kurulan Başbulak Mesire Alanı, Kent Meydanı ve Huzur Sokağı gibi çalışmalarla ilçenin çehresini değiştiren belediye, atıl durumdaki bin 700 metrekare kapalı alana sahip tekstil fabrika binasını ferdi sporlar merkezine dönüştürerek gençler için yeni sosyal faaliyet alanı oluşturdu.

Mülkiyeti İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait binayı revize eden, spor aletleriyle donatan belediye, şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk adını verdiği spor merkezini sporseverlerin hizmetine sundu.

Tekvando, güreş, karate, halter ve masa tenisi dallarında eğitim verilen merkezde 300'e yakın lisanslı sporcu da antrenörler eşliğinde daha iyi mekanda antrenman yapma imkanı buluyor.

- "Amacımız gençleri spora yönlendirmek"

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Vural İnal, ferdi sporlar merkezinin belediyenin çalışmaları sonucu hizmete girdiğini söyledi.

Merkezin atıl durumdaki tekstil fabrikasından spor merkezine dönüştürüldüğünü dile getiren İnal, "Burayı inşa ettiğimiz zaman amacımız, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup, spora yönlendirmekti. Amacımıza uygun bir şekilde antrenörlerimizle birlikte bu hizmeti veriyoruz." diye konuştu.

Merkezde antrenörlük yapan milli güreşçi Mustafa Keleş de hedeflerinin ilçeden milli takımlara sporcu göndermek olduğunu ifade etti.

Burhan Kahraman da ilçede hem belediye hem de kaymakamlığın sporculara verdiği desteği boşa çıkarmamak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Türkiye genelinde önemli başarılar elde ettiklerini anlatan Kahraman, daha iyisini yapabilmek için daha çok çalışacaklarını dile getirdi.

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