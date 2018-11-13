Atıl bina gençler için spor merkezi oldu

ALİ ÇELİK - Van'ın Gürpınar ilçesinde atıl durumdaki bina, belediyenin çalışmalarıyla tam donanımlı ferdi sporlar merkezine dönüştürüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılan Van'ın Gürpınar Belediyesi, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlara yönelik sosyal projelere de imza atıyor.

Bölgenin en büyük ve ilk tematik millet parkı olma özelliğini taşıyan GürPark, 115 bin metrekare alan üzerine kurulan Başbulak Mesire Alanı, Kent Meydanı ve Huzur Sokağı gibi çalışmalarla ilçenin çehresini değiştiren belediye, atıl durumdaki bin 700 metrekare kapalı alana sahip tekstil fabrika binasını ferdi sporlar merkezine dönüştürerek gençler için yeni sosyal faaliyet alanı oluşturdu.

Mülkiyeti İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait binayı revize eden, spor aletleriyle donatan belediye, şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk adını verdiği spor merkezini sporseverlerin hizmetine sundu.

Tekvando, güreş, karate, halter ve masa tenisi dallarında eğitim verilen merkezde 300'e yakın lisanslı sporcu da antrenörler eşliğinde daha iyi mekanda antrenman yapma imkanı buluyor.