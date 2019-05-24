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Atıl durumdaki donanma gemisi onarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 13:16 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesine 2001 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede kullanım için hibe edilen ve son 5 yıldır atıl durumda olan donanma gemisinin bakım ve onarımı için çalışma başlatıldı.

Atıl durumdaki donanma gemisi onarılıyor

Erkan BAY/AĞIN (Elazığ), (DHA) - ELAZIĞ'ın Ağın ilçesine 2001 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede kullanım için hibe edilen ve son 5 yıldır atıl durumda olan donanma gemisinin bakım ve onarımı için çalışma başlatıldı. Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, gemiyi turizme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.
Ağın Belediyesi, 5 yıldır atıl durumda olan donanma gemisinin onarımı için çalışma başlattı. Geminin, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca 2001 yılında Keban Gölü’nün yakınında bulunan Ağın ilçesine gönderildiğini anlatan Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, "Donanma gemisi 2001 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ağın’a hibe edilmiştir. 2006 yılında mevcut belediye başkanı tarafından mermer ocağına kiraya verilmiş. Daha sonra hiç kimse sahip çıkmamış. Kiralayan firma gemiyi, 5 yıl önce Dürümlü Köyü’ndeki kıyaya bağladı. Biz de gemiyi kayıkların desteğiyle karaya çekip, onarım çalışması başlatacağız. Bu gemiyi turizme kazandırmamız lazım" dedi.

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Atıl durumdaki donanma gemisi onarılıyorAtıl durumdaki donanma gemisi onarılıyorAtıl durumdaki donanma gemisi onarılıyor

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