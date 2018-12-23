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Atıl durumdaki hastanede hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 01:20 | Son Güncelleme

 DÜZCE'de, atıl durumdaki eski hastaneye girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen Z.K.

Atıl durumdaki hastanede hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, atıl durumdaki eski hastaneye girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen Z.K. suçüstü yakalandı. Z.K. dakikalarca ağlayarak polise kendisini serbest bırakması için dil döktü.
Olay, gece saatlerinde Aziziye Mahallesi'nde bulunan eski devlet hastanesi binasında meydana geldi. Aziziye Mahallesi'nde 2016 yılında açılan Atatürk Devlet Hastanesi'nin açılması ile aynı mahalledeki eski devlet hastanesi atıl duruma geldi. 1 haftadır atıl durumdaki hastanenin demir korkulukların ve içinde bulunan yangın musluklarının çalınmaya başlamasıyla çevredekiler, şikayetçi oldu. Polis gece saatlerinde ihbar üzerine olay yerine gelerek hastanenin demir korkuluklarını çalmaya çalışan Z.K.'yı suçüstü yakaladı. Z.K. gözaltına alınarak polis aracına konulurken dakikalarca ağladı, polise kendisini serbest bırakması için dil döktü. Z.K. ifadesi alınmak üzere merkeze götürülürken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Atıl durumdaki hastanede hırsızlık yaparken suçüstü yakalandıAtıl durumdaki hastanede hırsızlık yaparken suçüstü yakalandıAtıl durumdaki hastanede hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

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