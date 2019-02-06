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Atıl durumdaki okul deposunda yaşam mücadelesi veren Cevdet dedeye, devlet eli uzandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 17:24 | Son Güncelleme

BURSA?nın İnegöl ilçesinin kırsal Hasanpaşa Mahallesinde harabe durumdaki okul tuvaletinde yaşam mücadelesi veren 88 yaşındaki Cevdet Acar?a devlet yardım elini uzattı.

BURSA?nın İnegöl ilçesinin kırsal Hasanpaşa Mahallesinde harabe durumdaki okul tuvaletinde yaşam mücadelesi veren 88 yaşındaki Cevdet Acar?a devlet yardım elini uzattı.
25 sene önce eşini kaybeden ve İnegöl?e bağlı Hasanpaşa Mahallesinde ikamet eden 88 yaşındaki Cevdet Acar, 4 çocuğu tarafından bakılmadı. Mahalle Muhtarı Suat Karakaya, atıl vaziyetteki okul binasının bir kısmında yer oluşturdu. Başvurulara rağmen daha önce huzurevine alınmadığı iddia edilen yaşlı adam 3 yıl boyunca barakada yaşam mücadelesi verdi.
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, beraberindeki Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İnegöl Hizmet Müdürü Serpil Noyan ile birlikte giderek yaşlı adamı ziyaret etti. Yaşlı adamın yaşadığı yeri de gören Kaymakam Şükrü Görücü, yaşlı adamın huzurevine yatırılması için talimat verdi.
Ziyaretin ardından konuşan İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, ?Dedemizi ziyaret ettik. İlçemizde fakir, garip, öksüz, yetim hepsinin yanındayız. Devlet olarak bakma sorumluluğumuz var üzerimizde. Biz nerede yardıma muhtaç varsa ulaşmak durumundayız. Bu günde dedemizi ziyaret ettik. İnşallah en kısa zamanda dedemizi rahata kavuşturacağız? dedi.

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