HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Atıl durumdaki okullar köy yaşam merkezine dönüştürülmeye devam ediyor

Atıl durumdaki okullar köy yaşam merkezine dönüştürülmeye devam ediyor

01.11.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen “Köy Yaşam Merkezi Projesi” çerçevesinde faaliyete geçen Köy Yaşam Merkezinin ikincisi Karabük’ün Yenice ilçesindeki Güney Köyünde açıldı.

Atıl durumdaki okullar köy yaşam merkezine dönüştürülmeye devam ediyor

Aktif olarak kullanılmayan köy ilkokullarının yeniden açılarak yaşam merkezlerine dönüştürülmesi projesi çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeniden tadilatı yapılan Güney Köyü Köy Yaşam Merkezi törenle hizmete açıldı.

Karabük’te proje çerçevesinde ikincisi açılan köy yaşam merkezi ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim, ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülerek öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunulacak.

Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, “Cumhurbaşkanımızın önderliği ve Milli Eğitim Bakanlığımızın gayretleri ile bu köy okullarımız tekrar hayata döndürülüyor, köyde bulunan vatandaşlarımız çocuklarını okula göndersinler, kendileri faydalansınlar diye Köy Yaşam Merkezleri hazırlanıyor” dedi.

Karabük’te 5 okulun bu proje çerçevesinde değerlendirildiğini, ilerleyen süreçte talep olduğu sürece ve belli bir yoğunluk olan köylerde eski okulların tadilatını yaparak Köy Yaşam Merkezi haline getireceklerini ifade eden Gürel, “Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin uygulamaya geçirdiği Aile Okulu çerçevesinde de buralar değerlendirilecek” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise köy muhtarlıkları işbirliği ile kapalı köy okullarının okulöncesi, ilkokul olarak örgün eğitimde, halk eğitim kursları aracılığı ile de yaygın eğitimde hizmet vermek üzere yeniden eğitim öğretim süreçlerine dahil olduğunu aktararak şunları söyledi: “Projenin, ailelerimizi oluşabilecek risklere karşı çok daha dayanıklı hâle getireceğine inanıyorum. İnşallah bu süreci başarılı bir şekilde yürüteceğiz.”

Konuşmaların ardından eşi Özlem Aras Gürel, protokol üyeleri, köy sakinleri ve öğrencilerle birlikte Güney Köyü Yaşam Merkezinin açılış kurdelesini kesen Vali Fuat Gürel, Köy Yaşam Merkezinde açılan el sanatları sergisini gezdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galerici esnafı banka kredilerinde yeni düzenleme bekliyorGalerici esnafı banka kredilerinde yeni düzenleme bekliyor
Malatya'da korkutan deprem! Malatya'da korkutan deprem!
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettimAK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettim
Anahtar Kelimeler:
meb

En Çok Okunan Haberler

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'

Uzman isim TOGG için fiyat verdi! 'İçten yanmalı araçlarla...'

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

Dünyanın gözü Türkiye'de! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden çok konuşulacak sözler: 'Türklere güvenimiz sonsuz'

Dünyanın gözü Türkiye'de! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden çok konuşulacak sözler: 'Türklere güvenimiz sonsuz'

İlginizi Çekebilir

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.