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Atıl malzemelerle köy okullarına kütüphane kuruyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:01 | Son Güncelleme

Ağrı'da bir grup gönüllü üniversite öğrencisi, "100 bin 1 kitap Projesi" kapsamında atıl durumdaki masa ve sandalyeleri onarıp köy okullarına kütüphane kuruyor - Gönüllü öğrencilerden Cengiz Arpaç: - "Bizler elimizin ulaşabildiği her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Burada biz de çocuklarla eğleniyoruz, mutlu oluyoruz. İnsan olduğumuzu hatırlıyoruz, vicdanlara dokunuyoruz"

SITKI YILDIZ - Ağrı ve çevre illerdeki üniversitelerde eğitim gören Yarını Aydınlat Derneği mensubu gönüllü öğrenciler, "100 bin 1 kitap Projesi" kapsamında topladıkları kitaplar ve atıl durumdaki masa ve sıralarla köy okullarına kütüphaneler kurup çocukların eğitimine katkı sunuyor.

Proje kapsamında Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Sultanabat Köyü İlkokulu'na gelen dernek üyesi gönüllü öğrenciler, atıl durumdaki sıra ve masaları onarıp kullanılmayan bir sınıfı boyamaya başladı.

Sıra ve masaları onardıktan sonra çeşitli renklerde boyayan öğrenciler, duvarlarını rengarenk hale getirdikleri sınıfa ise gökkuşağı, çizgi film karakterleri ve ağaç resmi çizdi.

Öğrenciler, daha sonra elleriyle onarıp boyadıkları raf ve masaları sınıfa yerleştirdi.

Köydeki öğrencilerin boş vakitlerinde zaman geçirmesi adına kullanılmayan bazı masaları boyayıp satranç tahtasına da dönüştüren gönüllüler, minik öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

Birlikte resim çizdikleri öğrenciler ile eğlenen gönüllüler, kampanya kapsamında toplayıp okula getirdikleri çok sayıda hikaye kitabını da raflara dizdi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve Yarını Aydınlat Derneği Ağrı Temsilcisi Esra Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ikinci köy kütüphanesini faaliyete geçirdiklerini söyledi.

- "Bizim için çocukların okuması çok önemli"

Üyelerinin gönüllü çalıştığını ve Ağrı'da kütüphanesi olmayan köy okulu bırakmak istemediklerini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Burada öğrenciler için yeni kütüphane kurduk. Öğrencilerle vakit geçirdik, onlarla güzel güzel eğlendik. Şu ana kadar 68 ile gittik, gidemediğimiz okullara kitaplar gönderiyoruz. Çocuklarla vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Yarını Aydınlat ekibi olarak sadece kütüphane kurup arkamızı dönüp gitmiyoruz, daha sonra tekrar gelip çocuklarla görüşüyoruz, vakit geçiriyoruz. Çocuklara okuma sevgisi aşılıyoruz. Bizim için çocukların okuması çok önemli."

Havaların ısınmasıyla köylerdeki çocuklar için farklı etkinlikler düzenleyeceklerini ifade eden Aydın, "Ağrı'da yaklaşık 80 üyemiz var. Aktif olarak çalışan çok fazla üyemiz var. Sadece kütüphane ve okullara gitmiyoruz. Aynı zamanda sevgi evlerini de ziyaret ediyoruz. Huzur evlerini ziyaret edip yaşlılarla vakit geçiriyoruz. Tamamen gönüllü ekibiz. Her şeyimizi çevremizden karşılayıp yardımseverlerden kitaplar toplayarak geliyoruz. Bu faaliyetten hiçbirimizin maddi kazancı yok. Yol paralarını da kendi aramızda toplayıp geliyoruz." diye konuştu.

Gönüllü öğrencilerden Cengiz Arpaç ise köydeki çocukların zor şartlarda okuduğunu ve kendi imkanlarıyla köy okullarına kütüphane kurmak için yola koyulduklarını belirtti.

- "İnsan olduğumuzu hatırlıyoruz"

Okullarda onarım ve boya yaptıklarını anlatan Arpaç, şunları kaydetti:

"Ulaşabildiğimiz bir kırtasiye ürünü bizlere kolay elde edilebilir geliyor ama köylerde zor şartlarda okuyan öğrenciler için ulaşılması zor. Bizler elimizin ulaşabildiği her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Burada biz de çocuklarla eğleniyoruz, mutlu oluyoruz. İnsan olduğumuzu hatırlıyoruz. Vicdanlara dokunuyoruz. Kırtasiye ürünleri ve boyalar için arkadaşlarımızdan maddi destek alıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Okulda çalışma yapan gönüllülerden Zehra Aydın da hem okuyup hem de köy köy dolaşıp okullarda kütüphane yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Hiçbir çıkar gözetmeden çalıştıklarını ve bu tür projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını vurgulayan Aydın, "Öğrenciler bizi istedikleri için sürekli gelmek istiyoruz. Genellikle kütüphane üzerine çalışıyoruz ama çocuklara hediyeler de getiriyoruz. Onlar için duvarları boyuyoruz. Onlarla çeşitli oyunlar da oynuyoruz." dedi.

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Ağrı atıl malzeme Eleşkirt Köy okuluna kütüphane kütüphane

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