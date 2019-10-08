Atıl tarihi konak restore edilip kütüphaneye dönüştürüldü

GÜNAY NUH - Ardahan'da, Osmanlı dönemine ait olan ve kentin ayakta kalan nadir tarihi mekanları arasında yer alan konak, yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık yatırımla aslına uygun olarak restore edilerek halk kütüphanesi yapıldı.

Kongre Caddesi'nde, geçmişte konak olarak inşa edilen, daha sonra hastane ve okul olarak hizmet veren, 600 metrekare alana kurulu tarihi konak, uzun bir süre atıl olarak kaldı.

Atıl olan tarihi binanın Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesinin ardından söz konusu binada restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Tarihi konak, 2018 yılında aslına uygun olarak restore edildi ve bu yıl halk kütüphanesine dönüştürülüp hizmete açıldı.

Öğrenciler ve kitap severlerin uğrak yeri olan, yaklaşık 2 bin üyesi ve 30 bin kayıtlı kitabı bulunan kütüphane, konuklarına tarihi bir ortamda kitap okuma imkanı sunuyor.

Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi konağın geçmişte adeta harabeye dönüştüğünü belirterek, binayı aslına dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.