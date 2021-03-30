HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Atılay Uluışık kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Atılay Uluışık'ın biyografisi...

Atılay Uluışık kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Atılay Uluışık'ın biyografisi...

30.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bizimkiler dizisi ile oyuncu Atılay Uluışık, TRT 1'in MİT dizisi Teşkilat ile ekranlara döndü. Dizide özel ekipte çalışan ajan Sermet rolünü ile izleyenlerin karşısına çıkacak olan Atılay Uluışık gündemin en çok aranan isimlerinden biri oldu. Peki, Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Atılay Uluışık hakkında merak edilenler...

Atılay Uluışık kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Atılay Uluışık'ın biyografisi...

Bizimkiler dizisinin Ali karakterini canlandıran sevilen oyuncu Atılay Uluışık, uzun bir aranın ardından Teşkilat dizisiyle ekranlara geri döndü. Ali Poyrazoğlu ile birlikte yer aldığı bayram skeçleri ile de bir dönemin başarılı oyuncusu bir süredir yurtdışında yaşıyordu. Ünlü oyuncu hakkında pek çok kişi Atılay Uluışık kimdir? Atılay Uluışık nerelidir? sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...

ATILAY ULUIŞIK KİMDİR?

Atılay Uluışık 9 Mart 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1995 yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olan Atılay Uluışık, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği bölümünde 2000 yılında tamamladı.

Atılay Uluışık Türk dizi tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan 'Bizimkiler' ile tanındı. 14 yıl süren Bizimkiler dizisinde rol almaya başladığında 12 yaşında olan Uluışık daha sonra Ali Poyrazoğlu ile TRT'de oynadığı bayram skeçlerinde büyük bir beğeni topladı.

Ekran Resmi 2021-03-30 20.22.57

Bizimkiler dizisinin bitimesinin ardından askere giden Atılay Uluışık daha sonra Ukrayna Odessa'daki dayısının yanına giderek kendi işini kurdu. PVC pencere sistemleri üzerine bir fabrikanın işletmecisi oldu.

Daha sonra Almanya'ya giderek işlerini burada sürdürdü. Uluışık, 2013-2014 yılları arasında ATV'de yayınlanan Doksanlar dizisinde 'Öğretmen Kemal'i oynadı. Atılay Uluışık son olarak 2019 yılında Blu TV'de yayınlanan Behzat Ç.'nin 4. sezonunda Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak rol aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir
İğrenç olay! 13 kişi gözaltına alındıİğrenç olay! 13 kişi gözaltına alındı
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Teşkilat dizisi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 30 Mart 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 30 Mart 2021 koronavirüs tablosu

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Hükümlülerin Kovid-19 izni ile ilgili yeni karar

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Yeni karar!

Son dakika! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

MGK'dan Doğu Akdeniz mesajı

Kahramanmaraş'ta iğrenç olay! Şantaj ile 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: 13 gözaltı

İğrenç olay! 13 kişi gözaltına alındı

Denizli'de 6 yaşındaki çocuk oyun oynarken hayatını kaybetti

6 yaşındaki çocuk oyun oynarken feci şekilde hayatını kaybetti

Son dakika! Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi kararının iptali için Danıştay'a başvurdu

Akşener, İstanbul Sözleşmesi'ni Danıştay'a taşıdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.