Atılay Uluışık kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Atılay Uluışık'ın biyografisi...

Bizimkiler dizisinin Ali karakterini canlandıran sevilen oyuncu Atılay Uluışık, uzun bir aranın ardından Teşkilat dizisiyle ekranlara geri döndü. Ali Poyrazoğlu ile birlikte yer aldığı bayram skeçleri ile de bir dönemin başarılı oyuncusu bir süredir yurtdışında yaşıyordu. Ünlü oyuncu hakkında pek çok kişi Atılay Uluışık kimdir? Atılay Uluışık nerelidir? sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...

ATILAY ULUIŞIK KİMDİR?

Atılay Uluışık 9 Mart 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1995 yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olan Atılay Uluışık, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği bölümünde 2000 yılında tamamladı.

Atılay Uluışık Türk dizi tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan 'Bizimkiler' ile tanındı. 14 yıl süren Bizimkiler dizisinde rol almaya başladığında 12 yaşında olan Uluışık daha sonra Ali Poyrazoğlu ile TRT'de oynadığı bayram skeçlerinde büyük bir beğeni topladı.

Bizimkiler dizisinin bitimesinin ardından askere giden Atılay Uluışık daha sonra Ukrayna Odessa'daki dayısının yanına giderek kendi işini kurdu. PVC pencere sistemleri üzerine bir fabrikanın işletmecisi oldu.

Daha sonra Almanya'ya giderek işlerini burada sürdürdü. Uluışık, 2013-2014 yılları arasında ATV'de yayınlanan Doksanlar dizisinde 'Öğretmen Kemal'i oynadı. Atılay Uluışık son olarak 2019 yılında Blu TV'de yayınlanan Behzat Ç.'nin 4. sezonunda Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak rol aldı.

