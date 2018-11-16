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Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 17:24 | Son Güncelleme

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği 2018 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu - Roman ödülü, "Uyanan Güzel"in yazarı Jale Sancak ve "Sıfır"ın yazarı Onur Caymaz arasında paylaştırılırken, şiir dalındaki ödül "Camekan" kitabıyla Mehmet Can Doğan'a verildi - İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nün sahibi, "Bihaber" kitabıyla Fatih Baha Aydın olurken, İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise "Ecza Kışı" kitabıyla Oğulcan Kütük ve "Ters Akıntı" kitabıyla Sadi Karademir arasında paylaştırıldı

İSTANBUL (AA) - Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı'nın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın desteğiyle düzenlediği 2018 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu.

Ödül töreni, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu 37. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki Kınalıada Salonu'nda düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan vakfın mütevelli heyeti başkanı Solmaz İlhan, vakfın kuruluşuna ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Ödüllerin bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini anımsatan İlhan, "Attila İlhan genç yaşlarında henüz lise talebesiyken kendisi için kişisel bir hedef belirlemiş ve son gününe kadar ideallerine ulaşmak için özverili ve disiplinli bir yaşam sürdürmüştür. Geride bıraktığı eserlerin kendisi gibi yaşam idealleri doğrultusunda yürüyen gençlere destek olması İlhan ailesi için çok büyük mutluluktur." şeklinde konuştu.

Ödüllerin onursal başkanı Doğan Hızlan, "Ödüller benim için her zaman önemlidir. Tabii ki bu ödüllerin iki cephesi var, ödül jürileri ve jürinin ödül verdiği sanatçılar, yazarlar, şairler, romancılar, öykücüler. Şimdiye kadar Attila İlhan çalışmaları bu dikkat edilmesi gereken dengeyi kurdu." dedi.

Attila İlhan'ın Türk edebiyatındaki önemine ve yerine dikkati çeken Hızlan, şunları kaydetti:

"Attila İlhan başka gençlerin yeni yeteneklerin de yükselmesi için çalışmıştır. Yayınevi yöneticiliği sırasında daima bugünün çok önemli yazarlarının o günün genç kuşağının kitaplarını yayınlanmasına tanınmalarında büyük rol almıştır."

- Ödüller sahiplerini buldu

Törende, şiir dalındaki ödül "Camekan" kitabıyla Mehmet Can Doğan'a verilirken, İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise "Bihaber" kitabıyla Fatih Baha Aydın'a takdim edildi.

"Ecza Kışı" kitabıyla Oğulcan Kütük ve "Ters Akıntı" kitabıyla M. Sadi Karademir arasında paylaştırılan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü de sahiplerine verildi.

Roman Ödülü, Hep Kitap'ın yayımladığı "Uyanan Güzel" romanıyla Jale Sancak ve Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkan "Sıfır" adlı romanıyla Onur Caymaz arasında paylaştırıldı.

- Attila İlhan Edebiyat Ödülleri

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı, İlhan'ın eserlerinde yansımaları bulunan, misyonuna layık eserlerin desteklenmesini hedefliyor.

Vakıf, bu ödüllerle ayrıca İlhan'ın hayattayken yaptığı gibi, ilk kitapları yayımlanan genç yazarları teşvik etmeyi amaçlıyor.

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