Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri

İSTANBUL (AA) - Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı'nın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın desteğiyle düzenlediği 2018 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu.

Ödül töreni, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu 37. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki Kınalıada Salonu'nda düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan vakfın mütevelli heyeti başkanı Solmaz İlhan, vakfın kuruluşuna ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Ödüllerin bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini anımsatan İlhan, "Attila İlhan genç yaşlarında henüz lise talebesiyken kendisi için kişisel bir hedef belirlemiş ve son gününe kadar ideallerine ulaşmak için özverili ve disiplinli bir yaşam sürdürmüştür. Geride bıraktığı eserlerin kendisi gibi yaşam idealleri doğrultusunda yürüyen gençlere destek olması İlhan ailesi için çok büyük mutluluktur." şeklinde konuştu.

Ödüllerin onursal başkanı Doğan Hızlan, "Ödüller benim için her zaman önemlidir. Tabii ki bu ödüllerin iki cephesi var, ödül jürileri ve jürinin ödül verdiği sanatçılar, yazarlar, şairler, romancılar, öykücüler. Şimdiye kadar Attila İlhan çalışmaları bu dikkat edilmesi gereken dengeyi kurdu." dedi.