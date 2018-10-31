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Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 17:02 | Son Güncelleme

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği 2018 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri için Doğan Hızlan'ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurullar, bu yılki ödül sahiplerini belirledi

İSTANBUL (AA) - Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı'nın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın desteğiyle düzenlediği 2018 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

Bu yılki ödüllerin sahiplerini belirlemek için Doğan Hızlan'ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurullarda Selim İleri, Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Ülkü Karaosmanoğlu, Metin Celal, Ali Ural, Haydar Ergülen, Adnan Özer ile aileyi temsilen Ali Cem İlhan ve Kerem Alışık yer aldı.

Roman ödülü, "Uyanan Güzel"in yazarı Jale Sancak ve "Sıfır"ın yazarı Onur Caymaz arasında paylaştırılırken, şiir dalındaki ödül "Camekan" kitabıyla Mehmet Can Doğan'a verildi.

İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nün sahibi, "Bihaber" kitabıyla Fatih Baha Aydın olurken, İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise "Ecza Kışı" kitabıyla Oğulcan Kütük ve "Ters Akıntı" kitabıyla Sadi Karademir arasında paylaştırıldı.

Ödül töreni, 37. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, 16 Kasım'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Kınalıada Salonu'nda düzenlenecek.

- Attila İlhan Edebiyat Ödülleri

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı, İlhan'ın eserlerinde yansımaları bulunan, misyonuna layık eserlerin desteklenmesini hedefliyor.

Vakıf, bu ödüllerle ayrıca İlhan'ın hayattayken yaptığı gibi, ilk kitapları yayımlanan genç yazarları teşvik etmeyi amaçlıyor.

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