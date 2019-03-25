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Atilla Mayda son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) vurmalı sazlar üstadı Atilla Mayda, son yolculuğuna uğurlandı.Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) vurmalı sazlar üstadı Atilla Mayda, Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.Sevenleri ve ailesi yalnız bırakmadıTürk Musikisi Federasyonu Başkanı Tahir Aydoğdu, “İçinde babamın da olduğu grupları mevcuttu.

Atilla Mayda son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) vurmalı sazlar üstadı Atilla Mayda, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) vurmalı sazlar üstadı Atilla Mayda, Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sevenleri ve ailesi yalnız bırakmadı
Türk Musikisi Federasyonu Başkanı Tahir Aydoğdu, “İçinde babamın da olduğu grupları mevcuttu. Ben de Atilla Mayda abimizle yıllarca çalıştım. Böyle bir günde konuşmak çok zor gerçekten. Ritim duayenlerinden birisiydi. Musiki camiasına, ailesine, bütün dostlarına taziyelerimi bildirmek isterim. Çok önemli bir yıldızı kaybettik. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine, TRT Televizyon yapımcısı Tahsin Yıldız, Eski TSM Müdürü Prodüktör Kenan Özkan, Türk Musikisi Federasyonu emeklisi Mustafa Aydemir, TRT Ankara Radyosu TSM Müdürü Berrin Aydın ve çok sayıda TRT sanatçısı katıldı.

Atilla Mayda son yolculuğuna uğurlandı

Atilla Mayda son yolculuğuna uğurlandı

Atilla Mayda son yolculuğuna uğurlandı

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