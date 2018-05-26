MAGAZİN

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2018 14:25 | Son Güncelleme

Bir dönemin en gözde model ve oyuncularından Atilla Saral, şehir hayatından pes etti ve bakın nasıl bir hayata adım attı

Bir dönemin en gözde model ve oyuncularından biriydi. Bir villası, gösterişli bir hayatı vardı. Tam 25 yıllık kariyerin ardından "Geldik, gidiyoruz, yeter artık!" deyip her şeyini sattı ve kendini Ege'de bir köye attı.

O eskiden villada yaşardı

1 / 21

Belki de tahmin ettiniz. O, ünlü Atilla Saral'ın ta kendisi. Model olarak başladığı kariyerini oyuncu olarak sürdüren bir dönemin en çok aranan oyuncularından biri olan Atilla Saral, birkaç yıl önce radikal bir karar alıp yaşadığı villayı ve lüks cipini sattı.
2 / 21

Kazancını Asos ile Küçükkuyu arasındaki arazisine yatırdı. Sevgilisi İnci Türkay ile birlikte 15 metrekarelik bir konteyner ve 20 metrekarelik bir karavanda yaşamaya başladı.
3 / 21

Bahçesi, bahçesindeki hayvanlar, çiçekler, meyveler arasında yaşamını sürdüren Saral, aynı zamanda bir plaj işletiyor.
4 / 21

Doğanın içinde bir yaşam seçen Saral ve Türkay sık sık da geziye çıkıp dünyayı dolaşıyor.
5 / 21

İşte, Saral'ın paylaşımlarıyla ünlü çiftin yaşamından kesitler.
6 / 21

7 / 21

8 / 21

9 / 21

10 / 21

11 / 21

12 / 21

13 / 21

14 / 21

15 / 21

16 / 21

17 / 21

18 / 21

19 / 21

20 / 21

21 / 21

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atilla Saral Atilla Saral son hali

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Görevden alınan Cerrahpaşa Dekanı hakkında YÖK Başkanı Saraç'tan ilk yorum!

Görevden alınan Cerrahpaşa Dekanı hakkında YÖK Başkanı Saraç'tan ilk yorum!

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

CHP'nin seçim beyannamesi açıklandı! İşte ekonomik, siyasi tüm vaatler

CHP'nin seçim beyannamesi açıklandı! İşte ekonomik, siyasi tüm vaatler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yıldız Tilbe polemik iddialarına son noktayı koydu

Yıldız Tilbe polemik iddialarına son noktayı koydu

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Nicki Minaj ve Eminem aşk yaşıyor

Nicki Minaj ve Eminem aşk yaşıyor

Zehra'dan sevgilisine işyeri ziyareti

Zehra'dan sevgilisine işyeri ziyareti

Boşanmalar korkuttu! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit terapide

Boşanmalar korkuttu! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit terapide

Paris Hilton’dan Türkiye mesajı

Paris Hilton’dan Türkiye mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.