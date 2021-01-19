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  4. Atilla Taş AİHM'deki davayı kazandı

Atilla Taş AİHM'deki davayı kazandı

19.01.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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Atilla Taş AİHM'deki davayı kazandı

AİHM, Atilla Taş'ın yaptığı başvuruyla ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme, Taş'ın "emniyet ve özgürlük hakları" ile "ifade özgürlüğünün ihlâl edildiğine" hükmetti.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Atilla Taş'ın kendisine yaptığı başvuruyla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme, Taş'ın "emniyet ve özgürlük hakları" ile "ifade özgürlüğünün ihlâl edildiğine" hükmetti.

Mahkeme, Ankara'nın Taş' a 12 bin 275 euro manevi tazminat ve 3 bin 175 euro da mahkeme masrafı ödemesine karar verdi.

Türkiye'de 14 ay tutuklu kalan Taş, Mart 2019'da "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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