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Atilla Taş cezaevine gönderildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 16:15 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA Şarkıcı Atilla Taş cezaevine gönderildi.

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Şarkıcı Atilla Taş cezaevine gönderildi.

Atilla Taş, yargılandığı FETÖ davasında, “FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için gözaltına alındı. Atilla Taş'ın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Buradaki işlemlerinin ardırdan cezaevine gönderildi.

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