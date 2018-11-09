Atilla Taş cezaevine gönderildi  (1)

Serpil KIRKESER - İstanbul (DHA) - ŞARKICI Atilla Taş cezaevine gönderildi.
Atilla Taş, yargılandığı FETÖ davasında, "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için gözaltına alındı. Atilla Taş'ın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Buradaki işlemlerinin ardırdan cezaevine gönderildi.
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