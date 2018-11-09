ATİLLA TAŞ CEZAEVİNE KONULDU 

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA

Şarkıcı Atilla Taş, "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Taş, 16.45 sıralarında Metris Cezaevi'ne getirildi. Burada yaklaşık yarım saat kalan Atilla Taş daha sonra geldiği araçla cezaevinden çıktı. Atilla Taş'ın Silivri Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Metris Cezaevi'nden detaylar

-Atilla Taş'ın bulunduğu aracın Metris Cezaevinden çıkışı

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