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Atilla Taş cezaevine konuldu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 17:37 | Son Güncelleme

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA)-ŞARKICI Atilla Taş, "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA)-ŞARKICI Atilla Taş, "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Taş, 16.45 sıralarında Metris Cezaevi'ne getirildi. Burada yaklaşık yarım saat kalan Atilla Taş daha sonra geldiği araçla cezaevinden çıktı. Atilla Taş'ın Silivri Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

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