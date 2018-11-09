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Atilla Taş gözaltına alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:36 | Son Güncelleme

Şarkıcı Atilla Taş'ın cezasının infazı için gözaltına alındığı açıklandı. Taş hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün günlük hapis cezası, geçen ay kesinleşmişti.

Atilla Taş gözaltına alındı!

Şarkıcı Atilla Taş'ın gözaltına alındığını sosyal medyadan duyuran akademisyen Yaman Akdeniz, şarkıcının Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğünü söyledi.

Atilla Taş, FETÖ'nün medya yapılanması davası kapsamında tutuklanmış ve 14 ay cezaevinde kalmıştı.

Taş hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün günlük hapis cezası, geçtiğimiz ay kesinleşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
yaman akdeniz Atilla Taş

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