Atilla Taş gözaltına alındı!

Şarkıcı Atilla Taş'ın gözaltına alındığını sosyal medyadan duyuran akademisyen Yaman Akdeniz, şarkıcının Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğünü söyledi.
Atilla Taş, FETÖ'nün medya yapılanması davası kapsamında tutuklanmış ve 14 ay cezaevinde kalmıştı.
Taş hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün günlük hapis cezası, geçtiğimiz ay kesinleşmişti.
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