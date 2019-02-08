FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve cezası geçtiğimiz aylarda onanan Atilla Taş tahliye edildi.
FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanığın yargılandığı davada “örgüt üyeliği” ve “darbeye teşebbüs” suçlarından açılan dava yargılanan şarkıcı Atilla Taş, dosyalarının birleştirilmesinin ardından 26 Ekim 2017 tarihinde tahliye edilmişti. Cezası Bölge İstinaf Mahkemeleri tarafından onanmasının ardından 9 Kasım 2017 tarihinde Başakşehir’de bulunan evinden gözaltına alınan Taş, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne kelepçeli şekilde götürülüp infaz işlemlerinin yapılmasının ardından Metris Cezaevi’ne gönderildi. Daha sonra Kocaeli Kandıra Cezaevi’ne gönderilen Atilla Taş avukatlarının denetimli serbestlik başvurusunun ardından bugün tahliye edildi.
Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!
Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
Ünlü futbol takımının antrenman tesisinde facia!
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...
Terör örgütünde büyük panik: Türkler gelmeden önlem alın!
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum