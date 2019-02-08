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Atilla Taş tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 19:06 | Son Güncelleme

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve cezası geçtiğimiz aylarda onanan Atilla Taş tahliye edildi.FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanığın yargılandığı davada “örgüt üyeliği” ve “darbeye teşebbüs” suçlarından açılan dava yargılanan şarkıcı Atilla Taş, dosyalarının birleştirilmesinin ardından 26 Ekim 2017 tarihinde tahliye edilmişti.

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve cezası geçtiğimiz aylarda onanan Atilla Taş tahliye edildi.
FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanığın yargılandığı davada “örgüt üyeliği” ve “darbeye teşebbüs” suçlarından açılan dava yargılanan şarkıcı Atilla Taş, dosyalarının birleştirilmesinin ardından 26 Ekim 2017 tarihinde tahliye edilmişti. Cezası Bölge İstinaf Mahkemeleri tarafından onanmasının ardından 9 Kasım 2017 tarihinde Başakşehir’de bulunan evinden gözaltına alınan Taş, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne kelepçeli şekilde götürülüp infaz işlemlerinin yapılmasının ardından Metris Cezaevi’ne gönderildi. Daha sonra Kocaeli Kandıra Cezaevi’ne gönderilen Atilla Taş avukatlarının denetimli serbestlik başvurusunun ardından bugün tahliye edildi.

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