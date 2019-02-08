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Atilla Taş'a denetimli serbestlikle tahliye

08.02.2019 20:24 | Son Güncelleme

Mahkeme şarkıcı Atilla Taş'ın denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Atilla Taş'a denetimli serbestlikle tahliye

14 ay tutuklu kalan Taş, 3 yıldan fazla hapis cezasına mahkum edilmişti.Şarkıcı Atilla Taş denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi. Mahkemenin kararını Taş'ın avukatı Yaman Akdeniz, Twitter üzerinden duyurdu.

Gülen yapılanmasına medya desteği verdiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Atilla Taş'ın tahliyesi kararı Kocaeli İnfaz Hakimliği tarafından alındı.

Dava aşamasında yaklaşık 14 ay boyunca tutuklu kalan Taş, geçtiğimiz yıl Mart ayında "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin arkasında olmakla suçlanan Gülen yapılanmasına medya desteği vermekten yargılanan 19'u tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada 25 kişi hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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