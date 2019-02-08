Atilla Taş'a denetimli serbestlikle tahliye

14 ay tutuklu kalan Taş, 3 yıldan fazla hapis cezasına mahkum edilmişti.Şarkıcı Atilla Taş denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi. Mahkemenin kararını Taş'ın avukatı Yaman Akdeniz, Twitter üzerinden duyurdu.
Gülen yapılanmasına medya desteği verdiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Atilla Taş'ın tahliyesi kararı Kocaeli İnfaz Hakimliği tarafından alındı.
Dava aşamasında yaklaşık 14 ay boyunca tutuklu kalan Taş, geçtiğimiz yıl Mart ayında "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.
Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin arkasında olmakla suçlanan Gülen yapılanmasına medya desteği vermekten yargılanan 19'u tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada 25 kişi hapis cezasına çarptırılmıştı.
DW/ÖA,HT
© Deutsche Welle Türkçe
Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!
Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
Trump: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar
Ünlü futbol takımının antrenman tesisinde facia!
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum