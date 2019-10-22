Atilla’nın Borsa İstanbul Görevi’ne Avrupalı Ortaktan İtiraz 

Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın İstanbul Borsası’nın başına getirilmesine, Borsa İstanbul’un ortağı olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın itiraz ettiği bildiriliyor.

Bankanın iletişimden sorumlu üst düzey yöneticisi Jonathan Charles, haber ajansı Reuters’a yaptığı açıklamada Atilla’nın bu göreve getirilmesi konusunda kendilerine danışılmadığını, kararı desteklemediklerini ve Türk yetkililerle görüşeceklerini belirtti ve ekledi: “Yatırımdan çıkma hakkımız var.”

Avrupa İmar ve Yatırım Bankası, Hakan Atilla’nın genel müdürü olarak göreve başladığı Borsa İstanbul’da yüzde 10’luk bir hisseye sahip.

Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla 2018’in Mayıs ayında İran’a yönelik yaptırımları delmek suçlamasıyla 32 ay hapis cezasına çarptırılmış, 18 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilerek 2019’un Temmuz ayında Türkiye’ye dönmüştü.

Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pazartesi günü Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul’un yeni genel müdürü olarak göreve başladığını açıklamıştı.

Merkezi Londra’da bulunan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, yüzde 10’luk payıyla Borsa İstanbul’un Türkiye Varlık Fonu’ndan sonra ikinci en büyük hissedarı konumunda.

Eski Genel Müdür Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası başkan yardımcılığına atanması sonrası Borsa İstanbul’da asaleten bir genel müdür ataması yapılmamıştı.

