HABER

Atın arkasına bağlanan bidonla kayak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 12:11 | Son Güncelleme

TOKAT'ta kar yağışını eğlenceye dönüştürenler, atın arkasına iple bağladıkları bidonlarla kayarak, kışın keyfini çıkardı.

Atın arkasına bağlanan bidonla kayak keyfi

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta kar yağışını eğlenceye dönüştürenler, atın arkasına iple bağladıkları bidonlarla kayarak, kışın keyfini çıkardı.
Tokat, Doğa Atlı Okçuluk Spor Kulübü, ilginç bir etkinliği imza attı. Kulüp, üyelerine ve meraklılara karlı zeminde atların arkasına bağlanan bidonlar ile kayak yapma imkanı sundu. Başta çocuklar, bidonlarla kayarak karın keyfini çıkardı. Tokat Doğa Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Salim Söyler, karın tadını çıkardıklarını ifade ederek, "Malum 15 tatil, öğrenciler tatile girdi. Biz de bundan istifade ederek farklı bir tatil seçeneği oluşturduk. Atın arkasına bağladığımız bidonlarla karın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Şu an sadece atlı kızakla uğraşıyoruz. Atlı safariler yapıyoruz. Ama kar kalktıktan sonrada atlı okçuluk, okçuluk sporlarını devam ettiriyoruz" dedi.
Sulusaray Devlet Hastanesi'nde doktor olan Ramazan Karaaslan ise çocuklarıyla birlikte yarıyıl tatilini farklı değerlendirmek istediklerini belirterek, ''Çocuklar tatile girmişken karne hediyesi olarak buraya geldik. Çocuklar çok eğleniyor. Bizim için de eğlenceli" dedi.
Atın çektiği bidon üzerinde kayarak karın tadını çıkaran ortaokul öğrencisi Emre Özdemir ise, "Okullar tatil oldu. Biz de atların arkasına bağlanan kızakla karın tadını çıkarıyoruz. Çok eğlenceli bir şey" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Atın arkasına bağlanan bidonla kayak keyfiAtın arkasına bağlanan bidonla kayak keyfiAtın arkasına bağlanan bidonla kayak keyfiAtın arkasına bağlanan bidonla kayak keyfi

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Gözlerinde kataraktla doğan Muhammet ilaçlarına kavuştuGözlerinde kataraktla doğan Muhammet ilaçlarına kavuştu
Aladağ'da kayak şenliğiAladağ'da kayak şenliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede

2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede

Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Küba'dan Türkiye'ye flaş ilaç teklifi!

Küba'dan Türkiye'ye flaş ilaç teklifi!

CHP'li Özgür Özel: Fazıl Say çizgisini korumaktadır, geri adım atan Erdoğan'dır

Bu sözler olay yaratacak: Fazıl Say değil Erdoğan geri adım attı

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Minik buzağının sırtındaki detay hayrete düşürdü!

Doğduğundan beri sırtında taşıyor! Minik buzağı hayrete düşürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.