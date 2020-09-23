Atina: AB Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazır olmalı

Ankara ile Atina Doğu Akdeniz sorununun çözümü için istikşafi görüşmelere başlama konusunda anlaşmış olsa da Yunan tarafı Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yönelik yaptırım kozunu hazır tutmasını istiyor.

Yunan devlet kanalı ERT'ye konuşan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, AB liderlerinin 1-2 Ekim'de Brüksel'de gerçekleştireceği ve Türkiye'ye yönelik yaptırım tekliflerinin de gözden geçirilmesinin beklendiği zirveye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Petsas, Atina'nın bu zirvede bazı tekliflerin AB liderlerince onaylaması yönünde beklentisi olduğunu dile getirdi. "Sorun, Türkiye'nin riayetsizliği durumunda bu yaptırımların nasıl etkin hâle getirileceği" diyen Yunan sözcü, "Çünkü AB'nin hızlı hareket ettiğini görmeye pek alışık değiliz" diye ekledi.

Doğu Akdeniz krizi nedeniyle gerginlik yaşayan Ankara ve Atina dün sorunun çözümü için istikşafi görüşmelere başlamayı kabul etmişti.

Taraflar arasında arabulucuk yapan Almanya'nın hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan elbette görüşmelerin yakın zamanda başlaması ve daha fazla güven inşa edilmesi önem arz ediyor" dedi.

DW,AP/CÖ,EC

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